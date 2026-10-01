आज का राशिफल: मेष राशि वाले नए फैसलों में सावधानी बरतें, पढ़ें 2 अक्तूबर का राशिफल

मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है।

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आज का दिन आपको समझदारी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। खासतौर पर कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें। किसी भी नए निवेश, सौदे या काम को शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए उनकी भावनाओं को समझना जरूरी होगा। उनकी सेहत को लेकर भी सजग रहें।परिवार में संतान के विवाह से जुड़ी कोई चिंता कम होने की संभावना है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं तो अधूरी योजना के साथ आगे न बढ़ें। आज छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी सावधानी किसी संभावित नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। काम के बीच तनाव लेने के बजाय परिस्थितियों को शांत दिमाग से समझने की कोशिश करें।करियर/कारोबार: नए फैसलों में सावधानी जरूरी।धन: जल्दबाजी में निवेश या खर्च से बचें।परिवार: संतान से जुड़ी चिंता कम हो सकती है।प्रेम/विवाह: जीवनसाथी का साथ और भावनाओं की कद्र जरूरी।सलाह: पूरी तैयारी के बाद ही नया काम शुरू करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।