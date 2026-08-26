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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 27 August 2026 Capricorn horoscope in hindi

Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पढ़ें आज का राशिफल

Thu, 27 Aug 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 27 Aug 2026 05:10 AM IST
सार

Aaj Ka Makar Rashifal: आज मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रह सकता है। आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है।

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Aaj ka makar rashifal 27 August 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रह सकता है। आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है। धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन इस दौरान पुरानी गलतियों को दोहराने से बचना जरूरी होगा। बीते अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक फैसलों में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आज किसी को उधार पैसा देने से फिलहाल बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। जरूरत पड़ने पर भी बिना पूरी जानकारी और भरोसे के धन संबंधी फैसला न लें। 
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पारिवारिक जीवन में आज खुशियां बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने या कुछ समय घर से बाहर साथ बिताने का अवसर मिलेगा। इससे आप दोनों के बीच बातचीत बढ़ेगी और रिश्ते में नजदीकी और अपनापन मजबूत होगा। व्यस्त दिनचर्या के बीच एक-दूसरे के लिए समय निकालना रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक अनुशासन बनाए रखना आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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मुख्य बिंदु:

  • आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं।
  • आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
  • पुरानी गलतियों से सीख लेना जरूरी है।
  • फिलहाल किसी को उधार देने से बचें।
  • निवेश में जोखिम समझकर ही कदम उठाएं।
  • जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
  • दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च न करें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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