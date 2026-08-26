फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 27 August 2026 aquarius horoscope in hindi

Aaj Ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं, पढ़ें आज का राशिफल

Thu, 27 Aug 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 27 Aug 2026 05:11 AM IST
सार

Aaj Ka Kumbh Rashifal: आज कुंभ राशि के जातकों को बढ़ते खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। आपकी जरूरतें बढ़ने के साथ अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ने की संभावना है।

विज्ञापन
Aaj ka kumbh rashifal 27 August 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन


कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज कुंभ राशि के जातकों को बढ़ते खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। आपकी जरूरतें बढ़ने के साथ अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ने की संभावना है। इसलिए दिन की शुरुआत से ही जरूरी और गैरजरूरी खर्चों के बीच अंतर करें। पहले से बजट तैयार करके चलना आर्थिक दबाव को कम करने में मदद करेगा। किसी महंगी चीज की खरीदारी करने से पहले यह जरूर देखें कि वह आपके लिए वास्तव में जरूरी है या नहीं।
विज्ञापन


यदि आपने किसी व्यक्ति को पहले पैसा उधार दिया हुआ है, तो उसकी वापसी में देरी हो सकती है। ऐसे में उस रकम को लेकर कोई जरूरी आर्थिक योजना बनाने से बचें। जब तक पैसा वापस न मिल जाए, तब तक अपनी वर्तमान आय और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही खर्च तय करना बेहतर रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्यस्थल या व्यक्तिगत जीवन में कुछ विरोधी आपकी परेशानी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी, रणनीति और सूझबूझ उनकी योजनाओं को विफल कर सकती है। किसी भी परिस्थिति में भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर कदम उठाएं। परिवार की ओर से आपको मजबूत सहयोग मिलेगा। माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उनके सहयोग से कोई अटका हुआ काम दोबारा गति पकड़ सकता है। 


मुख्य बिंदु:

  • बढ़ती जरूरतों के कारण खर्च बढ़ सकते हैं।
  • पहले से बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा।
  • उधार दिया पैसा लौटने में देरी हो सकती है।
  • विरोधियों की चाल आपकी समझदारी से नाकाम होगी।
  • भावनाओं में आकर कोई प्रतिक्रिया न दें।
  • माता-पिता का सहयोग अटके काम पूरे कराने में मदद करेगा।


Weekly Horoscope (24-30 Aug 2026): यहां जानें करियर, धन और रिश्तों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का आखिरी सप्ताह
सितंबर 2026 का मासिक राशिफल: बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों के लिए कैसा बीतेगा माह?
Shani Gochar: 30 साल बाद मेष में शनि का प्रवेश, करियर और धन में इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा
Navgrah Dosh Upay: कुंडली के ग्रह दोष कर रहे हैं परेशान? सावन में इन खास अभिषेक से दूर होगी नवग्रह पीड़ा

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed