कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज कुछ परिस्थितियां आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकती हैं। ऐसे समय में घबराने या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। संतान पढ़ाई में थोड़ी लापरवाही कर सकती है, इसलिए केवल डांटने के बजाय यह समझने का प्रयास करें कि उसे किस बात में परेशानी हो रही है। प्यार और सही मार्गदर्शन से उसे बेहतर तरीके से प्रोत्साहित कर पाएंगे। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो सकती हैं, जिससे परिवार में उत्साह और खुशियों का माहौल बनेगा। आज दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने के बजाय अपने काम स्वयं करने की आदत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रखें और हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। धैर्य तथा आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेंगे तो चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।