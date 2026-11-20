मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने और लंबे समय से अधूरी इच्छाओं के पूरे होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का तरीका बॉस को प्रभावित कर सकता है। आपके काम की सराहना होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सामाजिक सेवा या किसी अच्छे कार्य में योगदान देने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। अतीत में की गई कोई गलती आज आपके लिए महत्वपूर्ण सीख साबित हो सकती है। उस अनुभव का उपयोग करके आप इस बार अधिक समझदारी से फैसले ले पाएंगे। हालांकि, कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपनी बातों और कामकाज, दोनों में सावधानी रखें। आर्थिक लेन-देन के मामलों में भी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आगे बढ़ें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।