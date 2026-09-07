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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 8 September 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले अनावश्यक कर्ज लेने से बचें, पढ़ें 8 सितंबर का राशिफल

Tue, 08 Sep 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 08 Sep 2026 05:11 AM IST
सार

कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य दिनों की तुलना में बेहतर रह सकता है। कई नए अवसर सामने आ सकते हैं, जो भविष्य के लिए उपयोगी साबित होंगे।

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Aaj ka kumbh rashifal 8 September 2026 aquarius horoscope in hindi
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य दिनों की तुलना में बेहतर रह सकता है। कई नए अवसर सामने आ सकते हैं, जो भविष्य के लिए उपयोगी साबित होंगे। अचानक किसी यात्रा पर जाने की स्थिति बन सकती है। यात्रा काम से जुड़ी हो या निजी कारणों से, इससे आपको कुछ नया अनुभव प्राप्त हो सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न कर सकती है। यदि बच्चे ने हाल ही में किसी परीक्षा में भाग लिया था, तो उसका परिणाम उम्मीद के मुताबिक आने की संभावना है। 
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नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को भी अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। वहीं विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए विकल्प सामने आएंगे। सही अवसर मिलने से वे अपने भविष्य को लेकर अधिक उत्साहित महसूस करेंगे। हालांकि, पैसों के मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही खर्च करें। 
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मुख्य बिंदु:
नए अवसरों से बेहतर होगा दिन
अचानक यात्रा का बन सकता है कार्यक्रम
संतान के परीक्षा परिणाम से मिलेगी खुशी
नौकरी की तलाश में मिल सकती है सफलता
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए विकल्प मिलेंगे
अनावश्यक कर्ज लेने से बचें

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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