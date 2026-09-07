आज का राशिफल: धनु राशि वाले जीवनसाथी से बहस करने से बचें, पढ़ें 8 सितंबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। किसी खास इच्छा के पूरी न होने से मन में निराशा या बेचैनी पैदा हो सकती है। ऐसे समय में नकारात्मक विचारों में उलझने के बजाय खुद को किसी रचनात्मक या पसंदीदा काम में व्यस्त रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। काम में मन लगाने के लिए थोड़े प्रयास करने पड़ सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने से अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको उनकी देखभाल के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है।दांपत्य जीवन में भी आज थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी। जीवनसाथी के साथ किसी मामूली मुद्दे को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है। बात को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में भी सतर्क रहना जरूरी होगा। कोई विरोधी आपकी योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है। किसी के उकसावे या बहकावे में आकर फैसला लेने से बचें। अपने काम और निर्णयों पर भरोसा रखें।मनोकामना पूरी न होने से हो सकती है निराशासकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंपरिवार में किसी की सेहत को लेकर बढ़ सकती है जिम्मेदारीजीवनसाथी से बहस करने से बचेंकार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहेंयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।