फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 2 November 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए आएंगे नए अवसर, आर्थिक मामलों में मिल सकता है लाभ

Mon, 02 Nov 2026 03:36 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 02 Nov 2026 03:36 AM IST
सार

आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न हो सकता है और आपको लगेगा कि अब परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में बदल रही हैं। लंबे समय से रुके हुए कामों में भी गति आने की संभावना है। 

विज्ञापन
Aaj ka kumbh rashifal 2 November 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कुंभ राशि कुंभ राशि के जातक स्वतंत्र सोच, नए विचारों और अलग नजरिए के लिए पहचाने जाते हैं। इन्हें परंपराओं से हटकर कुछ नया करने और समाज के लिए उपयोगी काम करने में रुचि होती है। ये दोस्ताना स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपनी निजी दुनिया और विचारों को भी महत्व देते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी शनिदेव हैं। शनि को कर्म, जिम्मेदारी, धैर्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए नीलम रत्न शुभ माना जाता है।
विज्ञापन


कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता लोगों के सामने आपकी अलग पहचान बना सकती है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने, पद में सुधार होने या आपके काम की सराहना होने की संभावना है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी पूरी रखें और सही समय पर अपनी योग्यता साबित करने से पीछे न हटें। जीवनसाथी के साथ मिलकर संपत्ति, मकान या निवेश से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर चर्चा हो सकती है। ऐसे मामलों में आपसी सहमति के साथ सभी जरूरी जानकारियों की जांच करना बेहतर रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें, खासकर जब बात पैसों या निजी जानकारी की हो। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न हो सकता है और आपको लगेगा कि अब परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में बदल रही हैं। लंबे समय से रुके हुए कामों में भी गति आने की संभावना है। सरकारी कार्यों से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें और सभी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने का प्रयास करें। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन हर निर्णय में व्यावहारिकता बनाए रखें।
विज्ञापन


गजकेसरी योग 2026: 2 नवंबर को गुरु-चंद्रमा की युति से इन 4 राशियों को मिल सकता है धन और करियर में लाभ
विज्ञापन
विज्ञापन

साप्ताहिक राशिफल: दिवाली का सप्ताह इन राशियों के लिए रहेगा खास, धन लाभ के बनेंगे योग

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed