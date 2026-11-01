आज का राशिफल: धनु राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, नौकरी और कारोबार में लाभ के योग
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:31 AM IST
सार
पिता की सलाह भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। उनके अनुभव से आपको वह रास्ता दिखाई दे सकता है, जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। आज जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें। आपका धैर्य और परिवार का सहयोग दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
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विस्तार
धनु राशि
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धनु राशि के लोग आशावादी, स्वतंत्र विचारों वाले और ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इन्हें नई जगहों पर घूमना, अलग-अलग अनुभव हासिल करना और जीवन को खुले नजरिए से समझना पसंद होता है। ये अपनी स्पष्टवादिता और सकारात्मक सोच के लिए जाने जाते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, धर्म, भाग्य और समृद्धि का कारक माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए पुखराज रत्न शुभ माना जाता है।
धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज आपके सामने नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं और आप उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ने के बावजूद आपका उत्साह बना रहेगा। हालांकि, लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। परिवार में प्रेम, सहयोग और एकता का माहौल बना रह सकता है। अपनों का साथ मिलने से मानसिक शांति मिलेगी और दिनभर की भागदौड़ का तनाव भी धीरे-धीरे कम होगा। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए जरूरी और गैरजरूरी खर्चों के बीच अंतर समझें। जीवनसाथी का सहयोग आपको महत्वपूर्ण फैसले लेने में मजबूती देगा। यदि किसी विषय को लेकर उलझन है, तो उनके साथ खुलकर चर्चा करना फायदेमंद रहेगा। पिता की सलाह भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। उनके अनुभव से आपको वह रास्ता दिखाई दे सकता है, जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। आज जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें। आपका धैर्य और परिवार का सहयोग दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।