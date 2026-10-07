आज का राशिफल: कर्क राशि वाले फैसलों में जल्दबाजी न करें, पढ़ें 8 अक्तूबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कर्क राशि वालों को आज महत्वपूर्ण मामलों में कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए। जल्दबाजी में उठाया गया कदम बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। खासकर धन से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। किसी अनजान व्यक्ति के वादे या बातों पर तुरंत विश्वास करने से बचें। निवेश या आर्थिक लेनदेन करते समय सभी जरूरी जानकारी जांच लें। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी या बॉस की ओर से कोई महत्वपूर्ण सुझाव मिल सकता है।उनकी सलाह को गंभीरता से लेने पर आपके काम को नई दिशा मिल सकती है और आगे बढ़ने का रास्ता भी खुल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए कोई सकारात्मक सूचना मिलने की संभावना है। परिवार में जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। हालांकि शांत रहकर बातचीत करेंगे तो मामला आसानी से सुलझ जाएगा। रिश्ते में अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। धैर्य और समझदारी आज आपके लिए सबसे बड़ा सहारा साबित होगी।फैसलों में जल्दबाजी न करेंपैसों के मामले में सावधानी रखेंवरिष्ठों से उपयोगी सलाह मिलेगीप्रतियोगी छात्रों के लिए शुभ संकेतजीवनसाथी से बातचीत में धैर्य रखें: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।