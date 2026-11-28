कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज वैवाहिक जीवन में प्रेम, आपसी समझ और सहयोग का सुंदर तालमेल देखने को मिलेगा। जीवनसाथी के साथ बातचीत और साथ मिलकर काम करने से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। माताजी से किया हुआ कोई पुराना वादा पूरा करने का अवसर मिल सकता है, जिससे मन को विशेष संतोष मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सक्रियता बढ़ सकती है। नई संपत्ति खरीदने या किसी पुरानी संपत्ति को बेचने का विचार बन सकता है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा। कारोबार में आपके नए विचार और अलग तरीके से काम करने की सोच सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। ऑफिस में भी आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और बॉस आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेंगे। कोई खास सूचना या उत्साहजनक खबर आपके दिन को और यादगार बना सकती है। आज अपनी प्रतिभा और अनुभव का सही उपयोग करें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।