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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 27 September 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, पढ़ें 27 सितंबर का राशिफल

Sun, 27 Sep 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 27 Sep 2026 05:04 AM IST
सार

आज आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण काम को समय से पहले पूरा करने में सफलता मिल सकती है।

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Aaj ka kark rashifal 27 September 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण काम को समय से पहले पूरा करने में सफलता मिल सकती है। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होने के साथ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। जल्दबाजी में किया गया निवेश परेशानी खड़ी कर सकता है। 
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परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा और आपसी रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी। पिता की किसी बात से आपको असहमति या नाराजगी हो सकती है, लेकिन तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहकर अपनी बात रखना बेहतर होगा। कारोबार में किसी बड़े बदलाव की योजना बना रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
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मुख्य बिंदु: 

  • मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
  • वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
  • आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें।
  • पिता से बातचीत में धैर्य रखें।
  • व्यापार में सलाह लेकर बदलाव करें।
     


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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