कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज आपको हर काम में सावधानी और समझदारी से कदम उठाने की जरूरत होगी। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें और जल्दबाजी से बचें। संतान के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी प्यार और विश्वास मजबूत होगा। उनकी बातें सुनने और उनकी भावनाओं को समझने से रिश्ते में और अपनापन आएगा। इस बीच अचानक किसी पुराने प्रेम संबंध से जुड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे बीती यादें और भावनाएं फिर से जाग सकती हैं। हालांकि, भावनाओं में बहकर ऐसा कोई कदम न उठाएं, जिससे आपके वर्तमान रिश्तों में तनाव पैदा हो। हर परिस्थिति में अपने विवेक को प्राथमिकता दें। आज संयमित व्यवहार और सोच-समझकर लिए गए फैसले आपको अनावश्यक उलझनों से बचाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।