कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज सुख-सुविधाओं और पारिवारिक खुशियों में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। परिवार के सदस्य आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं और उनके सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नई योजनाओं को लेकर उत्साहित रहेंगे। हालांकि, पुराने लेन-देन या पैसों से जुड़ा कोई मामला अचानक सामने आ सकता है, जिससे थोड़ी चिंता हो सकती है। ऐसे में शांत रहकर बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास करें। घर में नया वाहन खरीदने या किसी बड़ी सुख-सुविधा को जोड़ने की योजना बन सकती है। इससे परिवार में उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति का सही आकलन करके फैसला लेंगे तो अपनी इच्छाओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।