आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी जिम्मेदारी, पढ़ें 23 सितंबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी जिम्मेदारी

ऑफिस में मिल सकता है बड़ा लक्ष्य

विद्यार्थियों को पढ़ाई की रणनीति बदलने से लाभ

जरूरतमंद की सहायता का अवसर

व्यापार में नए निवेशक से संपर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ सकता है। ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया जा सकता है, जिसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और बेहतर योजना की जरूरत होगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के पुराने तरीके में बदलाव करना उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आप अपनी अध्ययन शैली में कुछ नया अपनाते हैं, तो प्रदर्शन में सुधार देखने को मिल सकता है।आज आपको रास्ते में किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का अवसर भी मिल सकता है। किसी की सहायता करके आपको भीतर से संतुष्टि महसूस होगी। हालांकि, कामकाज से जुड़ी संवेदनशील या महत्वपूर्ण जानकारियों को दूसरों के साथ साझा करने से बचना जरूरी रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए किसी नए निवेशक से बातचीत शुरू होने की संभावना है। यह संपर्क भविष्य में कारोबार के विस्तार में उपयोगी साबित हो सकता है।



साप्ताहिक राशिफल 21-27 सितंबर: इन 5 राशियों पर रहेगी ग्रहों की विशेष कृपा, पढ़ें 12 राशियों का हाल



: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।