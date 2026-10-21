फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 22 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वाले साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, पढ़ें 22 अक्तूबर का राशिफल

Thu, 22 Oct 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 22 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

आज समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपके विचारों को गंभीरता से सुन सकते हैं।

विज्ञापन
Aaj ka kark rashifal 22 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन


कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपके विचारों को गंभीरता से सुन सकते हैं। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। निवेश से जुड़े विकल्पों और सरकारी योजनाओं की जानकारी अच्छी तरह जांचने के बाद ही आगे बढ़ें।
विज्ञापन


किसी को उधार पैसा देने से पहले उसकी वापसी की संभावना पर विचार करना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने से अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। परिवार में पिताजी की सेहत को लेकर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। उनकी जरूरतों को समझें और समय मिलने पर उनके साथ रहें। आज प्रतिष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और सोच-समझकर फैसले लेना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु:
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ सकता है।
आर्थिक स्थिति: निवेश और साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।
पारिवारिक जीवन: पिताजी की सेहत और जरूरतों पर ध्यान दें।
शुभ सलाह: किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

19 -25 अक्तूबर का साप्ताहिक राशिफल: किसे मिलेगा धन लाभ, किसकी बढ़ेगी परेशानी? जानें सभी 12 राशियों का हाल
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल
कर्क राशि वाले महीने के मध्य में परेशान रह सकते हैं, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed