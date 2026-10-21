आज का राशिफल: कर्क राशि वाले साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, पढ़ें 22 अक्तूबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपके विचारों को गंभीरता से सुन सकते हैं। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। निवेश से जुड़े विकल्पों और सरकारी योजनाओं की जानकारी अच्छी तरह जांचने के बाद ही आगे बढ़ें।किसी को उधार पैसा देने से पहले उसकी वापसी की संभावना पर विचार करना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने से अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। परिवार में पिताजी की सेहत को लेकर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। उनकी जरूरतों को समझें और समय मिलने पर उनके साथ रहें। आज प्रतिष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और सोच-समझकर फैसले लेना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ सकता है।आर्थिक स्थिति: निवेश और साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।पारिवारिक जीवन: पिताजी की सेहत और जरूरतों पर ध्यान दें।शुभ सलाह: किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।