कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज धन और सफलता के मामले में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने की संभावना है। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके कई अटके हुए कामों को गति दे सकता है। परिवार में जीवनसाथी के लिए नया कारोबार या कोई स्वतंत्र काम शुरू करने की योजना बन सकती है, जिससे घर में उत्साह और नई उम्मीदें पैदा होंगी। हालांकि, इस संबंध में कोई भी कदम उठाने से पहले आर्थिक और व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि पुरानी परेशानी दोबारा ध्यान मांग सकती है। जरूरत पड़ने पर उचित जांच और चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी न करें। ऑफिस में बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने का तरीका पेशेवर छवि को और मजबूत बनाएगा। आज परिवार और कार्यक्षेत्र, दोनों जगह सहयोग मिलने से मनोबल बढ़ेगा।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।