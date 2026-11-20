कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज कुछ मामलों में परिस्थितियां थोड़ी उलझी हुई नजर आ सकती हैं, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लें। परिवार में किसी विषय को लेकर मतभेद होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में अपनी बात मनवाने की जिद करने के बजाय प्यार और आपसी समझ से समाधान निकालने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी या लोन से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होने के संकेत हैं। यदि आप किसी संपत्ति को खरीदने या आर्थिक सहायता प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो जरूरी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच करें। सरकारी कामकाज में देरी होने से थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर रास्ता निकल सकता है। पुराने कर्ज को कम करने के लिए उठाया गया कोई कदम सफल हो सकता है, जिससे आर्थिक दबाव धीरे-धीरे कम होगा।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।