आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के आय के नए स्रोत बनेंगे, पढ़ें 18 सितंबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपकी समझदारी और प्रभावी बातचीत आपको सामाजिक और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्तों के साथ मिलकर किसी नए काम या योजना की शुरुआत करने के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आएगी और सहकर्मी आपकी बात को महत्व देंगे। किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की कमान भी आपको मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा काम के लिहाज से लाभकारी साबित हो सकती है।आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बनने के साथ पुराने निवेश से भी फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि धन से जुड़े लेन-देन में साफ-साफ बात करना जरूरी होगा। किसी को पैसे देते या लेते समय सभी शर्तों को स्पष्ट रखें। सुख-सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।मुख्य बिंदु:करियर: नेतृत्व क्षमता से लाभ मिलेगा।व्यापार: यात्रा और नए संपर्क फायदेमंद हो सकते हैं।धन: आय के नए स्रोत बनने के संकेत।स्वास्थ्य: पानी पीते रहें और बीच में आराम करें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।