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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 14 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वाले आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें, पढ़ें 14 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 14 Oct 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 14 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

आज आपके मन में कई तरह के विचार और सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में किसी बड़े आर्थिक निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना बेहतर रहेगा।

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Aaj ka kark rashifal 14 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आपके मन में कई तरह के विचार और सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में किसी बड़े आर्थिक निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी विषय को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन शांत रहकर बातचीत करने से मामला सुलझ सकता है। घर के सदस्यों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अपनी बात भी सहजता से रखें। मां से किया गया कोई पुराना वादा पूरा करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपको आत्मसंतोष मिलेगा।
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सरकारी कामकाज या लंबे समय से रुकी किसी प्रक्रिया में आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, इस दौरान अपने बजट का ध्यान रखना और गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा। दिन के दौरान मन में आया कोई नया विचार आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को गंभीरता से लें और उन्हें पूरा करने के लिए उचित तैयारी करें।
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मुख्य बिंदु:
आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें।
पारिवारिक मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं।
मां से किया वादा पूरा करने का अवसर मिल सकता है।
सरकारी या लंबित काम में प्रगति के संकेत हैं।
खर्चों पर नियंत्रण रखें और नए विचारों पर काम करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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