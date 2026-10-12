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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 13 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वाले धैर्य से काम लें, पढ़ें 13 अक्तूबर का राशिफल

Tue, 13 Oct 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 13 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों के साथ कुछ सावधानियां बरतने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबर या सफलता मिलने से आपका उत्साह बढ़ सकता है।

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Aaj ka kark rashifal 13 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों के साथ कुछ सावधानियां बरतने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबर या सफलता मिलने से आपका उत्साह बढ़ सकता है। लंबे समय से जिस काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें प्रगति होने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम चरण में किसी कारणवश रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपनी योजना के अनुसार काम करते रहें। बदलते मौसम और अनियमित दिनचर्या का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए आराम और खानपान का ध्यान रखना जरूरी होगा।
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आर्थिक मामलों में ईमानदारी से काम लेना और सही तरीके से धन कमाने पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विदेश में पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। इसके अलावा, लंबे समय से अटका हुआ भुगतान या लेन-देन पूरा होने से आर्थिक चिंता कम हो सकती है। अपनी प्राथमिकताएं तय करके काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
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मुख्य बिंदु:
करियर: किसी उपलब्धि से आत्मविश्वास बढ़ सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से राहत मिल सकती है।
शिक्षा: विदेश में पढ़ाई करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सावधानी बरतें।
सलाह: काम में रुकावट आने पर धैर्य से समाधान खोजें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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