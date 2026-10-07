आज का राशिफल: धनु राशि वाले पुरानी गलतियों से सीखें, पढ़ें 8 अक्तूबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। काम के प्रति आपका जोश बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए पूरे मन से प्रयास करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है, वहीं कारोबारियों का भी काम में मन लगेगा। हालांकि संतान से जुड़े मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। उनके मित्रों और संगति पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सही मार्गदर्शन दें।आज आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेने की आवश्यकता है। अतीत में जिस वजह से परेशानी हुई थी, वैसी स्थिति दोबारा न बने, इसका ध्यान रखें। घर में पूजा-पाठ या किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इससे परिवार का वातावरण भक्तिमय और सकारात्मक बनेगा। किसी शुभ अवसर के कारण घर में रौनक भी बढ़ सकती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। किसी बड़े फैसले में अपनों का साथ मिलने से आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा।काम के प्रति उत्साह बढ़ेगानौकरी-कारोबार में सकारात्मकतासंतान की संगति पर ध्यान देंपुरानी गलतियों से सीखेंघर में धार्मिक आयोजन हो सकता हैयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।