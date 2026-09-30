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आज का राशिफल: धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना मिलेगी, पढ़ें 1 अक्तूबर का राशिफल

Thu, 01 Oct 2026 05:09 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 05:09 AM IST
सार

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, अनुशासन और लगन की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।

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Aaj ka dhanu rashifal 1 October 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, अनुशासन और लगन की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। उनके साथ बेहतर तालमेल बनाने से भविष्य में आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। नौकरी में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आपको मिले अवसरों का सही इस्तेमाल करना होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। पिछले दिनों किए गए प्रयासों का लाभ धीरे-धीरे मिलना शुरू हो सकता है। किसी नए ग्राहक या पुराने संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है। 
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को मेहनत जारी रखने से आत्मविश्वास बढ़ाने वाले संकेत मिल सकते हैं। हालांकि केवल सकारात्मक संकेतों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी तैयारी को लगातार मजबूत करना जरूरी रहेगा। पारिवारिक जीवन में प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। दूसरी ओर, किसी विरोधी या आलोचक की बात कुछ समय के लिए आपका मन खराब कर सकती है। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों को अपने लक्ष्य पर हावी न होने दें और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएं।
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मुख्य बिंदु:
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
वरिष्ठों का सहयोग और नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
व्यापार में प्रयासों का लाभ मिलने लगेगा।
विरोधियों की बातों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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