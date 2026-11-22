जेलेंस्की की दो टूक: नाटो की सदस्यता ही यूक्रेन की मजबूत सुरक्षा; बोले- दो साल नहीं, हमेशा के लिए चाहिए गारंटी
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता को देश की सुरक्षा का सबसे मजबूत विकल्प बताया है। उन्होंने नाटो के अनुच्छेद-5 जैसी वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए लिखित और ठोस प्रतिबद्धताओं की मांग की। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सुरक्षा गारंटी जारी रखने पर जोर दिया है।
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दोहराया है कि देश की सुरक्षा की सबसे स्पष्ट गारंटी नाटो की सदस्यता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के इस सैन्य गठबंधन में शामिल होने से नाटो भी मजबूत होगा। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में उन्होंने बताया कि बर्लिन में 'कोएलिशन ऑफ द विलिंग' यानी इच्छुक देशों के गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सहयोगी देश भी नाटो सदस्यता को सबसे प्रभावी विकल्प मानते हैं।
अनुच्छेद-5 जैसी सुरक्षा गारंटी पर उठाए सवाल
जेलेंस्की ने नाटो के अनुच्छेद-5 जैसी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी व्यवस्था कैसे काम करेगी। उन्होंने पूछा कि रूस के नए हमले की स्थिति में सहयोगी देश यूक्रेन की रक्षा के लिए कितने तैयार होंगे। उनके मुताबिक, किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था में ठोस सैन्य प्रतिबद्धताएं जरूरी हैं।
मौखिक आश्वासन नहीं, लिखित समझौता चाहिए
जेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा गारंटी केवल बयानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इन्हें लिखित रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि संकट के समय सहयोगी देशों की जिम्मेदारियां तय रहें। उन्होंने जोर दिया कि यूक्रेन को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जो हमले की स्थिति में उसकी रक्षा कर सके।
ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जारी रहें गारंटी
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा गारंटी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रभावी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें दो साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए सुरक्षा गारंटी चाहिए।" उनके अनुसार, अस्थायी व्यवस्था से स्थायी शांति सुनिश्चित नहीं हो सकती।
रूस के हमलों और पुतिन पर साधा निशाना
जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बदलने और दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांटने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने यूक्रेन पर रातभर में 111 मिसाइलों के हमले की आलोचना करते हुए रूस को निशाने पर लिया।
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नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी
जेलेंस्की ने ओलेशकी से नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद के लिए अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप का आभार जताया। उन्होंने सेना के प्रधान सेनापति मायखाइलो ड्रापाटी के साथ बचाव अभियानों पर चर्चा की और नई सूची को मंजूरी दी। इसमें खेरसॉन क्षेत्र के रादेन्स्क, होला प्रिस्तान, वेलीकी कोपानी सहित नौ और जापोरिज्जिया क्षेत्र के मायाचका, ज्लातोपिल, निप्रोरुदने और वासिलीव्का समेत छह स्थान शामिल हैं। इन इलाकों में मानवीय आधार पर नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी है।