यमन की राजधानी के पास हवाई हमला: गांव पर बरसीं मिसाइलों से तबाही, 22 लोगों की मौत; क्यों बिगड़े हालात?

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हताहत होने वालों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं और छोटे बच्चों की है। हूती प्रशासन ने सीधे तौर पर सऊदी अरब पर इन रिहायशी मकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, हालांकि सऊदी अधिकारियों की तरफ से इस पर तुरंत कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।यह दर्दनाक हमला यमन में जारी गृहयुद्ध के तेजी से और खौफनाक रूप से बिगड़ने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गर्मियों के दौरान वर्षों से चला आ रहा युद्धविराम पूरी तरह टूट चुका है, जिसके बाद से हिंसा का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। इस समय यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों, जिनका कब्जा सना, उत्तरी और पश्चिमी यमन पर है और दक्षिण व पूर्व में स्थित सऊदी समर्थित सुरक्षा बलों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है। इससे महज एक दिन पहले यानी शुक्रवार को भी दक्षिणी यमन के एक व्यस्त बाजार पर हुए हवाई हमले में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई थी, जिसका आरोप दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लगा रहे हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि शुरुआती हवाई हमलों में अल-शरईया गांव के कई मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। बेहद चिंताजनक बात यह रही कि इसके बाद हुए दूसरे दौर के हमलों में राहत और बचाव कार्य में जुटे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स (बचाव दल) को भी सीधे तौर पर निशाना बनाया गया।हूती संचालित अल-मसीरा टीवी पर जारी फुटेज में एम्बुलेंस से लहूलुहान और मासूम बच्चों के शवों को अस्पताल लाते हुए देखा गया, जबकि गांव में हर तरफ बिखरा मलबा और उड़ती धूल के बीच बदहवास लोग खेतों की तरफ जान बचाकर भागते नजर आए।यमन में हालिया महीनों के दौरान सैन्य संघर्ष काफी तेजी से बढ़ा है। बीते सितंबर महीने में हूती विद्रोहियों ने तेज सैन्य अभियान चलाते हुए लाल सागर के तटीय इलाकों और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के कई रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही विद्रोहियों ने दक्षिणी यमन के मुख्य द्वार माने जाने वाले रणनीतिक शहर तइज की भी घेराबंदी कर रखी है। इस जमीनी संघर्ष के बीच हूती गुटों की तरफ से सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों, सैन्य ठिकानों और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाकर हमले भी तेज कर दिए गए हैं।