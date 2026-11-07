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अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खोला नया मोर्चा: 20 अधिकारियों की टीम करेगी निगरानी; क्या है आयरन गेट प्लान?

एएनआई, फ्लोरिडा (अमेरिका)। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 07 Nov 2026 08:55 PM IST

सार अमेरिका ने ईरान के हथियारों और सैन्य सामान की आपूर्ति रोकने के लिए 'आयरन गेट' टास्क फोर्स बनाई है। समुद्र के बाद अब जमीन और कैस्पियन सागर के रास्तों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। दूसरी ओर, ईरान ने हथियार बनाने और निर्यात करने में आत्मनिर्भर होने का दावा किया है, क्या दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ेगा? पढ़िए रिपोर्ट

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