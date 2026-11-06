जहां विपक्ष ही नहीं, वहां कैसा चुनाव: शी जिनपिंग ने बीजिंग में डाला वोट, क्या है इसका सियासी मतलब?
पीटीआई, बीजिंग। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 06 Nov 2026 06:31 PM IST
सार
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। जिशेंग जिले के झोंगनानहाई क्षेत्र में हुए इस मतदान के जरिए स्थानीय पीपुल्स कांग्रेस के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा रहा है। चीन की एक-दलीय व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए हर पांच साल में इस विधायिका प्रणाली के चुनाव आयोजित किए जाते हैं।
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विस्तार
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को बीजिंग में स्थानीय पीपुल्स कांग्रेस प्रतिनिधियों के चयन के लिए आयोजित चुनाव में खुद मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग ने जिशेंग जिले के तहत आने वाले झोंगनानहाई चुनावी क्षेत्र के हुआइरेनतांग मतदान केंद्र पर जाकर अपनी मतपत्र प्रक्रिया पूरी की।
सत्ता का केंद्र माने जाने वाले 'झोंगनानहाई' की अहमियत
जिस झोंगनानहाई इलाके में राष्ट्रपति ने वोट डाला, उसे चीन की सत्ता का मुख्य केंद्र और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों का तंत्र माना जाता है। ऐतिहासिक फॉरबिडन सिटी के पास स्थित इस अति-सुरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत चीन के तमाम शीर्ष नेता निवास करते हैं। शीर्ष नेतृत्व के इस तरह सार्वजनिक रूप से मतदान प्रक्रिया में शामिल होने को राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एक-दलीय व्यवस्था में कैसे होते हैं यह चुनाव?
चीन की राजनीतिक संरचना में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर विधायिकाएं मौजूद हैं। हालांकि, देश में एक-दलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण चुनाव मैदान में उतरने वाले अधिकतर उम्मीदवार या तो सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होते हैं या फिर पार्टी की ओर से स्वीकृत होते हैं। वहां अन्य छोटी राजनीतिक पार्टियों की उपस्थिति को केवल प्रतीकात्मक माना जाता है।
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बीजिंग नगर निगम पीपुल्स कांग्रेस का क्या है काम?
चीन की राजधानी में 'बीजिंग नगर निगम पीपुल्स कांग्रेस' राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रांतीय स्तर का अंग है। यह विधायिका पूरे बीजिंग नगर निगम के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक नियमों व नीतियों की समीक्षा कर उन्हें अपनी स्वीकृति देती है। यह पूरी प्रक्रिया चीन की बहुस्तरीय पीपुल्स कांग्रेस प्रणाली का हिस्सा है, जिसकी शीर्ष संस्था 'नेशनल पीपुल्स कांग्रेस' है।
पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं प्रतिनिधि
चीन में पीपुल्स कांग्रेस प्रणाली के तहत चुने जाने वाले प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्षों की अवधि का होता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह वोट डालना इसी 5-वर्षीय चुनावी प्रक्रिया के तहत स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों के चुनाव से जुड़ा हुआ है।
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सत्ता का केंद्र माने जाने वाले 'झोंगनानहाई' की अहमियत
जिस झोंगनानहाई इलाके में राष्ट्रपति ने वोट डाला, उसे चीन की सत्ता का मुख्य केंद्र और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों का तंत्र माना जाता है। ऐतिहासिक फॉरबिडन सिटी के पास स्थित इस अति-सुरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत चीन के तमाम शीर्ष नेता निवास करते हैं। शीर्ष नेतृत्व के इस तरह सार्वजनिक रूप से मतदान प्रक्रिया में शामिल होने को राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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एक-दलीय व्यवस्था में कैसे होते हैं यह चुनाव?
चीन की राजनीतिक संरचना में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर विधायिकाएं मौजूद हैं। हालांकि, देश में एक-दलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण चुनाव मैदान में उतरने वाले अधिकतर उम्मीदवार या तो सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होते हैं या फिर पार्टी की ओर से स्वीकृत होते हैं। वहां अन्य छोटी राजनीतिक पार्टियों की उपस्थिति को केवल प्रतीकात्मक माना जाता है।
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बीजिंग नगर निगम पीपुल्स कांग्रेस का क्या है काम?
चीन की राजधानी में 'बीजिंग नगर निगम पीपुल्स कांग्रेस' राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रांतीय स्तर का अंग है। यह विधायिका पूरे बीजिंग नगर निगम के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक नियमों व नीतियों की समीक्षा कर उन्हें अपनी स्वीकृति देती है। यह पूरी प्रक्रिया चीन की बहुस्तरीय पीपुल्स कांग्रेस प्रणाली का हिस्सा है, जिसकी शीर्ष संस्था 'नेशनल पीपुल्स कांग्रेस' है।
पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं प्रतिनिधि
चीन में पीपुल्स कांग्रेस प्रणाली के तहत चुने जाने वाले प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्षों की अवधि का होता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह वोट डालना इसी 5-वर्षीय चुनावी प्रक्रिया के तहत स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों के चुनाव से जुड़ा हुआ है।