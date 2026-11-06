जहां विपक्ष ही नहीं, वहां कैसा चुनाव: शी जिनपिंग ने बीजिंग में डाला वोट, क्या है इसका सियासी मतलब?

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जिस झोंगनानहाई इलाके में राष्ट्रपति ने वोट डाला, उसे चीन की सत्ता का मुख्य केंद्र और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों का तंत्र माना जाता है। ऐतिहासिक फॉरबिडन सिटी के पास स्थित इस अति-सुरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत चीन के तमाम शीर्ष नेता निवास करते हैं। शीर्ष नेतृत्व के इस तरह सार्वजनिक रूप से मतदान प्रक्रिया में शामिल होने को राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।चीन की राजनीतिक संरचना में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर विधायिकाएं मौजूद हैं। हालांकि, देश में एक-दलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण चुनाव मैदान में उतरने वाले अधिकतर उम्मीदवार या तो सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होते हैं या फिर पार्टी की ओर से स्वीकृत होते हैं। वहां अन्य छोटी राजनीतिक पार्टियों की उपस्थिति को केवल प्रतीकात्मक माना जाता है।चीन की राजधानी में 'बीजिंग नगर निगम पीपुल्स कांग्रेस' राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रांतीय स्तर का अंग है। यह विधायिका पूरे बीजिंग नगर निगम के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक नियमों व नीतियों की समीक्षा कर उन्हें अपनी स्वीकृति देती है। यह पूरी प्रक्रिया चीन की बहुस्तरीय पीपुल्स कांग्रेस प्रणाली का हिस्सा है, जिसकी शीर्ष संस्था 'नेशनल पीपुल्स कांग्रेस' है।चीन में पीपुल्स कांग्रेस प्रणाली के तहत चुने जाने वाले प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्षों की अवधि का होता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह वोट डालना इसी 5-वर्षीय चुनावी प्रक्रिया के तहत स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों के चुनाव से जुड़ा हुआ है।