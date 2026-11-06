Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   xi jinping votes local legislative election beijing china

जहां विपक्ष ही नहीं, वहां कैसा चुनाव: शी जिनपिंग ने बीजिंग में डाला वोट, क्या है इसका सियासी मतलब?

Fri, 06 Nov 2026 06:31 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, बीजिंग।
पीटीआई, बीजिंग। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 06 Nov 2026 06:31 PM IST
सार

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। जिशेंग जिले के झोंगनानहाई क्षेत्र में हुए इस मतदान के जरिए स्थानीय पीपुल्स कांग्रेस के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा रहा है। चीन की एक-दलीय व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए हर पांच साल में इस विधायिका प्रणाली के चुनाव आयोजित किए जाते हैं।
 

विज्ञापन
xi jinping votes local legislative election beijing china
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/ एक्स /शिन्हुआ न्यूज

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को बीजिंग में स्थानीय पीपुल्स कांग्रेस प्रतिनिधियों के चयन के लिए आयोजित चुनाव में खुद मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग ने जिशेंग जिले के तहत आने वाले झोंगनानहाई चुनावी क्षेत्र के हुआइरेनतांग मतदान केंद्र पर जाकर अपनी मतपत्र प्रक्रिया पूरी की।
विज्ञापन


सत्ता का केंद्र माने जाने वाले 'झोंगनानहाई' की अहमियत
जिस झोंगनानहाई इलाके में राष्ट्रपति ने वोट डाला, उसे चीन की सत्ता का मुख्य केंद्र और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों का तंत्र माना जाता है। ऐतिहासिक फॉरबिडन सिटी के पास स्थित इस अति-सुरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत चीन के तमाम शीर्ष नेता निवास करते हैं। शीर्ष नेतृत्व के इस तरह सार्वजनिक रूप से मतदान प्रक्रिया में शामिल होने को राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विज्ञापन


एक-दलीय व्यवस्था में कैसे होते हैं यह चुनाव?
चीन की राजनीतिक संरचना में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर विधायिकाएं मौजूद हैं। हालांकि, देश में एक-दलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण चुनाव मैदान में उतरने वाले अधिकतर उम्मीदवार या तो सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होते हैं या फिर पार्टी की ओर से स्वीकृत होते हैं। वहां अन्य छोटी राजनीतिक पार्टियों की उपस्थिति को केवल प्रतीकात्मक माना जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ेंजुर्माना भरा, जेल से निकलने की तैयारी भी हुई: फिर अटक गई मलयेशिया के पूर्व पीएम नजीब की घर वापसी, ऐसा क्यों?


बीजिंग नगर निगम पीपुल्स कांग्रेस का क्या है काम?
चीन की राजधानी में 'बीजिंग नगर निगम पीपुल्स कांग्रेस' राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रांतीय स्तर का अंग है। यह विधायिका पूरे बीजिंग नगर निगम के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक नियमों व नीतियों की समीक्षा कर उन्हें अपनी स्वीकृति देती है। यह पूरी प्रक्रिया चीन की बहुस्तरीय पीपुल्स कांग्रेस प्रणाली का हिस्सा है, जिसकी शीर्ष संस्था 'नेशनल पीपुल्स कांग्रेस' है।

पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं प्रतिनिधि
चीन में पीपुल्स कांग्रेस प्रणाली के तहत चुने जाने वाले प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्षों की अवधि का होता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह वोट डालना इसी 5-वर्षीय चुनावी प्रक्रिया के तहत स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों के चुनाव से जुड़ा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed