फ्रांस में बड़ा सड़क हादसा: स्कूली बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में दो छात्रों की मौत; 16 घायल
फ्रांस के पूर्वी हिस्से में शुक्रवार सुबह स्कूली बच्चों और किशोरों को लेकर जा रही एक इंटरसिटी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक नाबालिग और एक युवा की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई गई है। ऐन (Ain) क्षेत्र के प्रशासन ने बताया कि दुर्घटना ल्योन शहर के उत्तर-पूर्व में स्थित छोटे कस्बे लेंट के पास हुई। हादसे की सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाओं और पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया।
परिवहन मंत्री फिलिप तबारो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि वह गंभीर बस दुर्घटना के बाद घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। समाचार प्रसारक बीएफएम टीवी के मुताबिक, बस में सवार बच्चे और किशोर इलाके के मिडिल और हाई स्कूलों में पढ़ने जा रहे थे। घटनास्थल से सामने आई तस्वीर में बस सड़क से उतरकर एक गहरी खाई में गिरी दिखाई दी। शिक्षा मंत्री एडुआर गेफ्रे ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि जब हमारे विद्यार्थी और बच्चे इस तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो यह बेहद दुखद क्षण होता है। उन्होंने कहा कि सरकार और शिक्षा जगत की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।