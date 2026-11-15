अमेरिका का एयरलाइन संकट अभी थमा नहीं है। रविवार तक इसके जारी रहने की आशंका है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) के एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम में आई खराबी के कारण देश भर में कामकाज ठप हो गया था, जिससे निपटने और सामान्य सेवाएं बहाल करने की कोशिशों के बीच एयरलाइंस को हजारों फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं या उड़ानों में देरी हुई।

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एफएए प्रमुख ब्रायन बेडफोर्ड ने शनिवार (स्थानीय समय) को कहा कि रविवार देर रात तक उड़ानें सामान्य होने की संभावना कम है। एजेंसी अभी भी कामकाज को स्थिर करने और उन तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में जुटी है, जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हुआ है।विमानन ट्रैकिंग वेबसाइट 'फ्लाइटअवेयर' के अनुसार, शनिवार शाम 6:45 बजे ईटी (2345 जीएमटी) तक, पूरे अमेरिका में एयरलाइंस ने 6,150 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं और 7,300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई थी। यह व्यवधान शुक्रवार के बाद आया, जब लगभग 9,200 उड़ानें रद्द कर दी गई थीं और 7,500 अन्य उड़ानों में देरी हुई थी। वहीं, रविवार के लिए तय 530 से अधिक उड़ानें भी शनिवार शाम तक रद्द कर दी गई थीं।बेडफोर्ड ने इस बड़े व्यवधान से प्रभावित यात्रियों से माफी मांगी और उन्हें भरोसा दिलाया कि देश की विमानन प्रणाली स्थिर है। उन्होंने यह भी कहा कि एफएए कामकाज को सामान्य करने के लिए काम कर रहा है और उम्मीद है कि रविवार देर रात तक उड़ान सेवाएं काफी हद तक बहाल हो जाएंगी।इस निरंतर व्यवधान के कारण देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंस गए हैं। वहीं, एयरलाइंस के सामने विमानों, पायलटों और अन्य क्रू सदस्यों को वापस सही जगह पर तैनात करने की चुनौती भी है, ताकि नियमित उड़ानें फिर से शुरू की जा सकें। यह संकट शुक्रवार को तब शुरू हुआ जब एफएए ने पूरे देश में 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों पर रोक) लगा दिया, जिससे लगभग पांच घंटों तक देश भर में लगभग सभी उड़ानें रुक गईं।यह रोक 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद से हवाई यात्रा में आया सबसे लंबा देशव्यापी व्यवधान था, और यह अमेरिका के इतिहास में हवाई यात्रा के लिए सबसे खराब दिनों में से एक साबित हुआ। इस असामान्य व्यवधान के कारण व्हाइट हाउस में एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई, जिसमें अधिकारियों ने 'सिचुएशन रूम' में इकट्ठा होकर स्थिति का जायजा लिया और इसके संभावित कारणों की जांच की। शुरुआत में, अधिकारियों ने यह भी सोचा कि क्या विमानन प्रणाली में आई इस खराबी के पीछे कोई साइबर हमला हो सकता है। हालांकि, बाद में परिवहन सचिव सीन डफी ने बताया कि तकनीकी समस्या का पता चल गया है; यह समस्या एफएए के ठेकेदार 'ए3हैरिस' द्वारा एक दूरस्थ केंद्र पर एक नया राउटर लगाने के कारण हुई थी।अमेरिका में शुक्रवार को करीब पांच घंटे तक हवाई यातायात व्यवस्था ठप रहने के पीछे एक राउटर में खराबी को वजह माना जा रहा है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह राउटर सरकारी ठेकेदार कंपनी एल3हैरिस ने लगाया था। इस तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार से अब तक 20 हजार से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इस घटना ने अमेरिका की पुरानी हवाई यातायात संचार व्यवस्था की खामियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक इस व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसी गड़बड़ियों का खतरा बना रहेगा।परिवहन विभाग के सचिव सीन डफी ने शनिवार को कहा था कि यह अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) की ऐसी व्यवस्था थी, जो उस समय की जरूरतों पर खरी नहीं उतर सकी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एल3हैरिस पुराने तांबे के तारों की जगह फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने के लिए नियमित रखरखाव का काम कर रही थी। यह काम कम से कम एक दूरस्थ स्थान पर किया जा रहा था। अधिकारियों को आशंका है कि अरकंसास और टेक्सास में लगाए गए राउटर में कुछ गड़बड़ी हुई हो सकती है।डफी ने कहा कि अभी यह पता लगाया जा रहा है कि खराबी कंपनी के कर्मचारियों की गलती से हुई, राउटर लगाने में चूक हुई या फिर राउटर ही खराब था। जांच पूरी होने के बाद ही इसकी असली वजह सामने आएगी।परिवहन मंत्री सीन डफी ने शनिवार को बताया कि दूरस्थ केंद्र पर दूरसंचार व्यवस्था में बदलाव के दौरान एक राउटर ने हर चार से पांच सेकंड में 1,000 से ज्यादा बार कनेक्शन बनाने की कोशिश की। इससे विमानों के संचार और रडार से मिलने वाली जानकारी पर असर पड़ा और देशभर में उड़ानों को रोकना पड़ा।एल3हैरिस ने कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रही है और 13 नवंबर को देशभर में उड़ानों पर रोक लगाने की नौबत आने के कारणों की जांच में एफएए का सहयोग कर रही है। कंपनी के मुताबिक, हवाई यातायात संचार व्यवस्था को पुराने तांबे के तारों से आधुनिक फाइबर ऑप्टिक प्रणाली में बदलने का 70 फीसदी से ज्यादा काम पूरा हो चुका है।अमेरिका का संघीय विमानन प्रशासन अपनी पुरानी तांबे के तारों वाली संचार व्यवस्था के रखरखाव पर हर साल करीब एक अरब डॉलर खर्च करता है। अब इसे आधुनिक फाइबर आधारित व्यवस्था से बदलने का काम तेजी से किया जा रहा है। डफी ने कहा कि कंपनी या जिस भी एजेंसी ने राउटर उपलब्ध कराया है, उसे अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लगभग सभी संस्थान तांबे के तारों से फाइबर और पुरानी एनालॉग तकनीक से डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ चुके हैं।कंपनी ने कहा कि वह देशभर में उड़ानों पर लगी रोक और यात्रियों, विमानन कंपनियों तथा हवाई यातायात संचालन पर पड़े इसके असर को गंभीरता से ले रही है। इस बीच, विमानन कंपनियां उड़ानों के संचालन को सामान्य करने में जुटी हैं। एबीसी न्यूज के मुताबिक, अमेरिकन एयरलाइंस ने अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर 1,750 सीटें बढ़ाई हैं। साथ ही, घरेलू और कुछ छोटी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के किराये की अधिकतम सीमा भी तय की है। एफएए प्रमुख बेडफोर्ड के मुताबिक, विमानन कंपनियों को उम्मीद है कि रविवार कारोबारी दिन खत्म होने तक उड़ानों का संचालन सामान्य समय-सारणी पर लौट आएगा। हालांकि, यह केवल अनुमान है और अभी सामान्य परिचालन बहाल होने की पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि शुक्रवार को कई हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों में संचार व्यवस्था प्रभावित होने के बाद एफएए ने देशभर में विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी थी। शुरुआत में विभाग ने कहा था कि इस घटना से जुड़ी जानकारी शुरुआती है और जांच के बाद इसमें बदलाव हो सकता है।