भारत क्यों आ रहे अमेरिका के सात शहरों के मेयर?: दिल्ली समेत तीन शहरों का करेंगे दौरा, जानिए पूरा कार्यक्रम

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इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वॉशिंगटन राज्य की सीनेटर टीना ऑरवॉल कर रही हैं। दल ने रविवार को सिएटल से भारत के लिए यात्रा शुरू की। इस दौरे के तहत तीन भारतीय शहरों में जाने का कार्यक्रम है। हालांकि, यात्रा के दौरान किन विषयों पर बैठकें होंगी और क्या किसी समझौते की घोषणा की जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य आपसी संपर्क बढ़ाना, सार्थक बातचीत करना और भविष्य के लिए साझेदारी के रास्ते तलाशना है।प्रतिनिधिमंडल में वॉशिंगटन राज्य के सात शहरों के मेयर शामिल हैं। इनमें केंट की डाना राल्फ, तुकविला के थॉमस मैकलियोड, इसाक्वा के मार्क मललेट, मुकिल्टियो के जोसेफ मरीन, ड्यूपॉन्ट के रोनाल्ड जे. फ्रेडरिक, यूनिवर्सिटी प्लेस के स्टेनली एल. के. फ्लेमिंग और सीटैक के मोहम्मद एगल शामिल हैं। ये सभी अपने-अपने शहरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सात शहरों के प्रतिनिधियों का एक साथ भारत आना इस दौरे को खास बनाता है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मेयरों के अलावा स्थानीय निकायों और आर्थिक विकास से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें ड्यूपॉन्ट के काउंसिल सदस्य जुगल ठाकोर, यूनिवर्सिटी प्लेस की कार्यवाहक मेयर डेनिस मैकक्लस्की, केंट की काउंसिल सदस्य टोनी ट्राउटनर और केंट के आर्थिक विकास निदेशक कर्ट हैनसन शामिल हैं। इनकी मौजूदगी से स्थानीय प्रशासन और आर्थिक विकास से जुड़े अनुभवों को साझा करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन विषयों पर होने वाली किसी खास बैठक का विवरण नहीं दिया गया है।प्रतिनिधिमंडल 11 से 18 अक्तूबर तक भारत में रहेगा। इस दौरान नई दिल्ली, भुवनेश्वर और मुंबई जाने का कार्यक्रम है। यह यात्रा रविवार को सिएटल से शुरू हुई। हालांकि, तीनों शहरों में पहुंचने की तारीख, बैठक का समय और भारतीय पक्ष के साथ होने वाले कार्यक्रमों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिनिधिमंडल किस शहर में किन अधिकारियों से मुलाकात करेगा। फिलहाल तय कार्यक्रम में इन तीनों शहरों का दौरा शामिल है।सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का स्वागत किया है। उसने उम्मीद जताई कि यह दौरा भारत और वॉशिंगटन राज्य के बीच मजबूत संबंध बनाने, सार्थक बातचीत और लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी को बढ़ावा देगा। यह पहल दोनों पक्षों को एक-दूसरे के अनुभव समझने का अवसर दे सकती है। हालांकि, यात्रा के दौरान किसी समझौते, निवेश या विशेष परियोजना की घोषणा की जानकारी नहीं दी गई है। दौरे का घोषित उद्देश्य आपसी संबंधों को मजबूत करना और भविष्य में सहयोग की संभावनाएं बढ़ाना है।