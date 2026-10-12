भारत क्यों आ रहे अमेरिका के सात शहरों के मेयर?: दिल्ली समेत तीन शहरों का करेंगे दौरा, जानिए पूरा कार्यक्रम
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 12 Oct 2026 09:37 AM IST
सार
अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के सात शहरों के मेयरों समेत 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 11 से 18 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर है। सीनेटर टीना ऑरवॉल के नेतृत्व में यह दल दिल्ली, भुवनेश्वर और मुंबई जाएगा। इस दल और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस पहले दौरे के लिए भारत के इन तीन शहरों को क्यों चुना गया? क्या इससे स्थानीय स्तर पर नई साझेदारी का रास्ता खुलेगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के सात शहरों के मेयर भारत के एक सप्ताह के दौरे पर आए हैं। इस 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य भारत और वॉशिंगटन राज्य के बीच संबंधों को मजबूत करना और लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी को बढ़ावा देना है। यह इस तरह का पहला दौरा है। प्रतिनिधिमंडल 11 से 18 अक्तूबर तक भारत में रहेगा। इस दौरान दिल्ली, भुवनेश्वर और मुंबई का दौरा किया जाएगा। सवाल है कि इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच किस तरह के संबंध मजबूत करने की कोशिश होगी।
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वॉशिंगटन राज्य की सीनेटर टीना ऑरवॉल कर रही हैं। दल ने रविवार को सिएटल से भारत के लिए यात्रा शुरू की। इस दौरे के तहत तीन भारतीय शहरों में जाने का कार्यक्रम है। हालांकि, यात्रा के दौरान किन विषयों पर बैठकें होंगी और क्या किसी समझौते की घोषणा की जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य आपसी संपर्क बढ़ाना, सार्थक बातचीत करना और भविष्य के लिए साझेदारी के रास्ते तलाशना है।
कौन-कौन से शहरों के मेयर भारत आए हैं?
प्रतिनिधिमंडल में वॉशिंगटन राज्य के सात शहरों के मेयर शामिल हैं। इनमें केंट की डाना राल्फ, तुकविला के थॉमस मैकलियोड, इसाक्वा के मार्क मललेट, मुकिल्टियो के जोसेफ मरीन, ड्यूपॉन्ट के रोनाल्ड जे. फ्रेडरिक, यूनिवर्सिटी प्लेस के स्टेनली एल. के. फ्लेमिंग और सीटैक के मोहम्मद एगल शामिल हैं। ये सभी अपने-अपने शहरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सात शहरों के प्रतिनिधियों का एक साथ भारत आना इस दौरे को खास बनाता है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
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मेयरों के अलावा प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल है?
12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मेयरों के अलावा स्थानीय निकायों और आर्थिक विकास से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें ड्यूपॉन्ट के काउंसिल सदस्य जुगल ठाकोर, यूनिवर्सिटी प्लेस की कार्यवाहक मेयर डेनिस मैकक्लस्की, केंट की काउंसिल सदस्य टोनी ट्राउटनर और केंट के आर्थिक विकास निदेशक कर्ट हैनसन शामिल हैं। इनकी मौजूदगी से स्थानीय प्रशासन और आर्थिक विकास से जुड़े अनुभवों को साझा करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन विषयों पर होने वाली किसी खास बैठक का विवरण नहीं दिया गया है।
दिल्ली समेत किन तीन शहरों में जाएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल?
प्रतिनिधिमंडल 11 से 18 अक्तूबर तक भारत में रहेगा। इस दौरान नई दिल्ली, भुवनेश्वर और मुंबई जाने का कार्यक्रम है। यह यात्रा रविवार को सिएटल से शुरू हुई। हालांकि, तीनों शहरों में पहुंचने की तारीख, बैठक का समय और भारतीय पक्ष के साथ होने वाले कार्यक्रमों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिनिधिमंडल किस शहर में किन अधिकारियों से मुलाकात करेगा। फिलहाल तय कार्यक्रम में इन तीनों शहरों का दौरा शामिल है।
इस दौरे से भारत और वॉशिंगटन राज्य को क्या उम्मीद है?
सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का स्वागत किया है। उसने उम्मीद जताई कि यह दौरा भारत और वॉशिंगटन राज्य के बीच मजबूत संबंध बनाने, सार्थक बातचीत और लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी को बढ़ावा देगा। यह पहल दोनों पक्षों को एक-दूसरे के अनुभव समझने का अवसर दे सकती है। हालांकि, यात्रा के दौरान किसी समझौते, निवेश या विशेष परियोजना की घोषणा की जानकारी नहीं दी गई है। दौरे का घोषित उद्देश्य आपसी संबंधों को मजबूत करना और भविष्य में सहयोग की संभावनाएं बढ़ाना है।
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इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वॉशिंगटन राज्य की सीनेटर टीना ऑरवॉल कर रही हैं। दल ने रविवार को सिएटल से भारत के लिए यात्रा शुरू की। इस दौरे के तहत तीन भारतीय शहरों में जाने का कार्यक्रम है। हालांकि, यात्रा के दौरान किन विषयों पर बैठकें होंगी और क्या किसी समझौते की घोषणा की जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य आपसी संपर्क बढ़ाना, सार्थक बातचीत करना और भविष्य के लिए साझेदारी के रास्ते तलाशना है।
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कौन-कौन से शहरों के मेयर भारत आए हैं?
प्रतिनिधिमंडल में वॉशिंगटन राज्य के सात शहरों के मेयर शामिल हैं। इनमें केंट की डाना राल्फ, तुकविला के थॉमस मैकलियोड, इसाक्वा के मार्क मललेट, मुकिल्टियो के जोसेफ मरीन, ड्यूपॉन्ट के रोनाल्ड जे. फ्रेडरिक, यूनिवर्सिटी प्लेस के स्टेनली एल. के. फ्लेमिंग और सीटैक के मोहम्मद एगल शामिल हैं। ये सभी अपने-अपने शहरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सात शहरों के प्रतिनिधियों का एक साथ भारत आना इस दौरे को खास बनाता है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
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मेयरों के अलावा प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल है?
12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मेयरों के अलावा स्थानीय निकायों और आर्थिक विकास से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें ड्यूपॉन्ट के काउंसिल सदस्य जुगल ठाकोर, यूनिवर्सिटी प्लेस की कार्यवाहक मेयर डेनिस मैकक्लस्की, केंट की काउंसिल सदस्य टोनी ट्राउटनर और केंट के आर्थिक विकास निदेशक कर्ट हैनसन शामिल हैं। इनकी मौजूदगी से स्थानीय प्रशासन और आर्थिक विकास से जुड़े अनुभवों को साझा करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन विषयों पर होने वाली किसी खास बैठक का विवरण नहीं दिया गया है।
दिल्ली समेत किन तीन शहरों में जाएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल?
प्रतिनिधिमंडल 11 से 18 अक्तूबर तक भारत में रहेगा। इस दौरान नई दिल्ली, भुवनेश्वर और मुंबई जाने का कार्यक्रम है। यह यात्रा रविवार को सिएटल से शुरू हुई। हालांकि, तीनों शहरों में पहुंचने की तारीख, बैठक का समय और भारतीय पक्ष के साथ होने वाले कार्यक्रमों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिनिधिमंडल किस शहर में किन अधिकारियों से मुलाकात करेगा। फिलहाल तय कार्यक्रम में इन तीनों शहरों का दौरा शामिल है।
इस दौरे से भारत और वॉशिंगटन राज्य को क्या उम्मीद है?
सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का स्वागत किया है। उसने उम्मीद जताई कि यह दौरा भारत और वॉशिंगटन राज्य के बीच मजबूत संबंध बनाने, सार्थक बातचीत और लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी को बढ़ावा देगा। यह पहल दोनों पक्षों को एक-दूसरे के अनुभव समझने का अवसर दे सकती है। हालांकि, यात्रा के दौरान किसी समझौते, निवेश या विशेष परियोजना की घोषणा की जानकारी नहीं दी गई है। दौरे का घोषित उद्देश्य आपसी संबंधों को मजबूत करना और भविष्य में सहयोग की संभावनाएं बढ़ाना है।