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फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो आवास से प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के साथ अमेरिकी सैन्य कर्मियों से थैंक्सगिविंग के मौके पर बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह मॉस्को के साथ समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बातचीत की प्रक्रिया के लिए पुतिन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पुतिन को पहले दोस्त बताने और बाद में रूसी सैन्य आक्रामकता पर की गई अपनी टिप्पणियों से जुड़े एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, 'देखिए, कई तरह की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी। हम समझौता करना चाहते हैं। हम लोगों की हत्याएं रोकना चाहते हैं।'उन्होंने आगे कहा, 'मैं कह सकता हूं कि वह मेरे दोस्त नहीं हैं या कुछ और, लेकिन मैं समझौता करना चाहता हूं। मुझे समझौता कराना है। हर महीने उनके 25,000 लोग मारे जा रहे हैं।' डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के प्रति दुश्मनी जाहिर करने से विवाद सुलझाने की कोशिशें जटिल हो सकती हैं। उन्होंने इसकी तुलना रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच तनावपूर्ण संबंधों से की। ट्रंप का कहना है कि 'मैं वहां जाकर कह सकता हूं कि मैं आपको पसंद नहीं करता। इसके बाद हमारे सामने वही समस्या होगी, जो जेलेंस्की और पुतिन के बीच है। आप जानते हैं कि समझौते की राह में सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोनों नेता एक-दूसरे से वास्तव में नफरत करते हैं।'ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति में रूसी हस्तक्षेप को 'फर्जी' जांच बताया। उन्होंने पुतिन के साथ हालिया बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति समझौता करना चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उम्मीद है कि पुतिन फ्लोरिडा के डोरल स्थित उनके रिसॉर्ट में होने वाले आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वह रूसी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह आना चाहें तो निश्चित रूप से आ सकते हैं। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा।'रूस की पूर्व में जी-8 समूह की सदस्यता का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा रूस को इस समूह से बाहर करना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से पुतिन काफी आहत हुए थे।ट्रंप ने कहा, 'जब वह जी-8 के सदस्य थे, अगर उनकी सदस्यता बनी रहती, तो शायद आज यह युद्ध नहीं हो रहा होता। राष्ट्रपति ओबामा उन्हें समूह से बाहर करना चाहते थे और जब ऐसा हुआ तो वह बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। अब यह जी-7 रह गया है और सच कहूं तो हम सिर्फ रूस के बारे में ही बात करते रहते हैं। मैंने पूछा कि वह यहां क्यों नहीं हैं?'उन्होंने आगे कहा, 'मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो आज यह युद्ध नहीं चल रहा होता। तब प्रथम महिला को भी लोगों को बाहर निकालने और युद्धविराम कराने की कोशिश के लिए वहां नहीं जाना पड़ता। इनमें कुछ लोग बहुत बुजुर्ग हैं।'