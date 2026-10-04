कौन हैं वो दो पायलट?: फ्लाईदुबई विमान में मची तबाही तो बचाई लोगों की जान, अब भी सामने नहीं आई है पहचान

दुबई से इस्राइल जा रहे फ्लाईदुबई के विमान में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब कॉकपिट के अंदर को-पायलट ने कप्तान पर अचानक हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि विमान तेजी से नीचे जाने लगा और उसमें सवार 182 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। तभी विमान में मौजूद दो अतिरिक्त पायलट कॉकपिट में पहुंचे और उन्होंने कमान संभालकर विमान को संभाल लिया। हैरानी की बात यह है कि घटना के तीन दिन बाद भी इन दोनों पायलटों की पहचान सामने नहीं आई है। फ्लाईदुबई ने सिर्फ इतना बताया है कि दोनों ड्यूटी पर तैनात क्रू सदस्य थे और उसी विमान से यात्रा कर रहे थे।

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