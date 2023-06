US: एयर फोर्स ग्रेजुएशन समारोह में मंच से लड़खड़ा कर गिरे राष्ट्रपति बाइडन, व्हाइट हाउस ने जारी किया यह बयान

राष्ट्रपति जो बाइडन गुरुवार को कोलोराडो में अमेरिकी वायुसेना अकादमी के उपाधिग्रहण समारोह के दौरान फिसलकर गिर पड़े। दरअसल, प्रमाण पत्र देने के बाद बाइडन जैसे ही आगे बढ़ें उनका पैस सैंडबैग (रेत से भरा बैग) में फंस गया और वह गिर पड़े। हालांकि, गिरने के तुरंत बाद उन्हें वायु सेना के एक अधिकारी के साथ-साथ उनके यूएस सीक्रेट सर्विस के दो सदस्यों द्वारा उठाया गया, वह जल्दी से उठे और वापस अपनी सीट पर चले गए। लेकिन, बाइडन के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

BREAKING: President Biden takes a fall on stage at the U.S. Air Force Academy graduationpic.twitter.com/BLef4F8eby