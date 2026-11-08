पश्चिम एशिया तनाव: ओमान खाड़ी में अमेरिकी सेना ने पोत पर हमला किया, क्या जंग के बीच फिर बढ़ेगा टकराव और तनाव?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ओमान की खाड़ी में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला कर उसे निष्क्रिय कर दिया। यह कार्रवाई पोत द्वारा कई चेतावनियों को नजरअंदाज कर नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास के बाद की गई। सेंट किट्स-ध्वज वाले इस पोत ने एक ईरानी बंदरगाह का दौरा करने के बाद क्षेत्र छोड़ने का प्रयास किया था। अमेरिकी बल महीनों से ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर रहे हैं।

विज्ञापन