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पश्चिम एशिया तनाव: ओमान खाड़ी में अमेरिकी सेना ने पोत पर हमला किया, क्या जंग के बीच फिर बढ़ेगा टकराव और तनाव?

Sun, 08 Nov 2026 03:12 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 08 Nov 2026 03:12 AM IST
सार

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (US CENTCOM) ने ओमान की खाड़ी में एक वाणिज्यिक पोत को निष्क्रिय कर दिया। पोत पर ईरानी बंदरगाह से लौटने के बाद नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास करने का आरोप है। यह हमला ईरान पर सीमित हवाई हमलों के एक दिन बाद हुआ।

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West Asia tension US attacks vessel in Gulf of Oman escalation of conflict Iran Hormuz Blockade middle east
ओमान के तट पर मंडरा रहा बड़ा खतरा (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ओमान की खाड़ी में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला कर उसे निष्क्रिय कर दिया। यह कार्रवाई पोत द्वारा कई चेतावनियों को नजरअंदाज कर नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास के बाद की गई। सेंट किट्स-ध्वज वाले इस पोत ने एक ईरानी बंदरगाह का दौरा करने के बाद क्षेत्र छोड़ने का प्रयास किया था। अमेरिकी बल महीनों से ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर रहे हैं।

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क्या यह हमला हालिया तनाव से जुड़ा है?

यह हमला अमेरिकी सेना द्वारा ईरान पर सीमित हवाई हमले किए जाने के एक दिन बाद हुआ है। इन हमलों में एक हवाई रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया गया था।

(खबर अपडेट की जा रही है)

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