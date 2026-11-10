अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह डेमोक्रेट्स के साथ आव्रजन (आव्रजन) समझौते के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने माफी (एमनेस्टी) देने की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही, उन्होंने दोनों दलों के समर्थन वाले एक परमिटिंग बिल का समर्थन किया और कहा कि वह पवन चक्की (पवन चक्की) को मंजूरी नहीं देंगे।

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व्हाइट हाउस में अचानक बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने आव्रजन से जुड़े संभावित समझौते के बारे में बहुत कम जानकारी दी। उनकी ये बातें एक लंबी बातचीत के दौरान सामने आईं, जिसमें सैन्य अभियानों, चुनावी विवादों और क्यूबा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आव्रजन के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स के साथ कोई समझौता कर सकते हैं, तो ट्रंप ने कहा, "हम कोई माफी (एमनेस्टी) या ऐसा कुछ नहीं देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सही प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि ऐसा न करना दूसरों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने पात्रता के नियमों और किसी समय-सीमा या बातचीत में वे किन शर्तों की मांग करेंगे, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।यह बातचीत स्टीफन मिलर और उनके द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों से जुड़े सवालों के दौरान हुई। ट्रंप ने मिलर की तारीफ करते हुए कहा कि वे शुरुआत से ही उनके साथ रहे हैं और विपक्ष के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, "वे समझदार हैं, सख्त हैं, निष्पक्ष हैं और मुझे लगता है कि वे डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लेंगे। डेमोक्रेट्स के साथ सहयोग की संभावना एक 'परमिटिंग बिल' (अनुमति संबंधी विधेयक) से जुड़े सवालों में भी दिखी। एक रिपोर्टर ने बताया कि उस रात इस बिल पर मतदान होने की उम्मीद थी।ट्रंप ने कहा, यह परमिटिंग बिल एक बेहतरीन विधेयक है, जिसे दोनों दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स) का समर्थन मिलना चाहिए। हम इसका 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह हाउस के सदस्यों पर इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए दबाव डालेंगे, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स भी इस प्रस्ताव को उतना ही चाहते हैं जितना कि रिपब्लिकन। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि शायद अब उनका रुख बदल गया हो।उनके समर्थन के साथ एक आपत्ति भी जुड़ी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह पवन चक्की (पवन चक्कियों) को मंजूरी देंगे, जिन्हें एक रिपोर्टर ने इस बिल का अहम हिस्सा बताया था तो ट्रंप ने जवाब दिया, "नहीं, मैं पवन चक्की को मंजूरी नहीं दूंगा। जब इस विरोधाभास के बारे में और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बिल पर अभी पूरी तरह से बातचीत नहीं हुई है।ट्रंप ने पीट हेगसेथ का बचाव करते हुए उनकी आलोचनाओं का जवाब दिया और वेनेजुएला तथा ईरान में मिली सैन्य सफलताओं का श्रेय उन्हें दिया। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला में ऑपरेशन 48 मिनट तक चला था और दावा किया कि इसमें कोई भी मारा नहीं गया। ईरान के मामले में ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि युद्ध जीता जा चुका है। ईरान की नौसेना और वायु सेना को नष्ट कर दिया गया है और तेहरान अब एक समझौता करना चाहता है।ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अभियान को इस बात से जोड़ा कि इससे उस देश को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सका। उन्होंने माना कि ऊर्जा की कीमतों को लेकर जनता की चिंता का उन्हें कुछ समय के लिए राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने वादा किया कि कीमतें कम हो जाएंगी।क्यूबा की बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह देश विफल हो रहा है और अमेरिका वहां मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। जब उनसे क्यूबा पर कब्जा करने संबंधी उनके पुराने बयानों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई ठोस वादा नहीं किया और न ही कोई विस्तृत योजना बताई।अमेरिका की राजनीति में आव्रजन का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। इसमें मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा, शरण, कानूनी प्रवेश और बिना अनुमति के देश में रह रहे लोगों की स्थिति जैसे मुद्दे शामिल हैं। आव्रजन कानून में बड़े बदलावों के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है, इसलिए किसी भी विधायी समझौते के लिए व्हाइट हाउस और सांसदों के बीच बातचीत होना अहम है।कई ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संघीय अनुमति (फेडरल परमिट) की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में बदलाव लाने की कोशिशों में कई अलग-अलग प्राथमिकताएं शामिल रही हैं, जैसे कि निर्माण कार्य में तेजी लाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना और विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना। ऊर्जा नीति पर अमेरिका में चल रही व्यापक बहस के केंद्र में विंड पावर (पवन ऊर्जा) से जुड़ी तकनीकें भी रही हैं।