ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को फोन कर रहे नेतन्याहू: अरब देशों की बढ़ी चिंता, तेहरान ने दी कार्रवाई की चेतावनी

'द फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं और उनसे ईरान पर फिर से हमले शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं। इस बातचीत की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से अखबार ने लिखा है, "नेतन्याहू उन्हें रोज फोन करते हैं और युद्ध फिर से शुरू करने का दबाव डालते हैं। जो लोग व्हाइट हाउस के अंदर और बाहर युद्ध नहीं चाहते, वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।"

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