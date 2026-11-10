ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को फोन कर रहे नेतन्याहू: अरब देशों की बढ़ी चिंता, तेहरान ने दी कार्रवाई की चेतावनी
'द फाइनेंशियल टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रोजाना बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद नए हमलों की संभावना कम बताई है और आर्थिक नाकेबंदी को प्राथमिकता देने के संकेत दिए हैं।
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'द फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं और उनसे ईरान पर फिर से हमले शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं। इस बातचीत की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से अखबार ने लिखा है, "नेतन्याहू उन्हें रोज फोन करते हैं और युद्ध फिर से शुरू करने का दबाव डालते हैं। जो लोग व्हाइट हाउस के अंदर और बाहर युद्ध नहीं चाहते, वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।"
क्षेत्रीय नेता तनाव बढ़ाने के बजाय बातचीत के पक्ष में
उस व्यक्ति ने आगे कहा, "क्षेत्रीय नेता उनसे कह रहे हैं कि वे तनाव न बढ़ाएं और बातचीत को प्राथमिकता दें।" रिपोर्ट में इस्राइल के हालात की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले चाहते हैं, लेकिन ट्रंप को मनाने के लिए कोई बड़ा दबाव नहीं है।
ट्रंप बोले- ईरान पर नए हमले की संभावना कम
कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानी के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान पर नए हमले होने की संभावना कम है। कतर की सरकार अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौता कराने के लिए क्षेत्रीय प्रयासों का नेतृत्व कर रही है।
आर्थिक नाकेबंदी जारी रखने के पक्ष में ट्रंप
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, कुवैत और अन्य देश 'यथास्थिति' बनाए रखना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो, वे इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक नाकेबंदी और नए 'ऑपरेशन आयरन गेट' को जारी रखना चाहते हैं।' उन्होंने स्पष्ट किया कि वह ईरान पर नए हमले करने के बजाय उस पर आर्थिक नाकेबंदी लगाना पसंद करेंगे। ट्रंप ने लिखा, "हम इस संघर्ष को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक कदम देख रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका के हितों की हर समय रक्षा हो।"
नेतन्याहू की पैरवी से अरब और मुस्लिम देश चिंतित
'द फाइनेंशियल टाइम्स' की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेतन्याहू द्वारा ट्रंप से ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए की जा रही पैरवी से अरब और मुस्लिम देशों के नेता चिंतित हैं। इन फोन कॉल्स की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने भी ट्रंप को फोन किया है।
ईरान ने दी अलग तरह की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी
इस बीच, ईरान के अधिकारियों ने अमेरिका और इस्राइल को चेतावनी दी है कि अगर उनकी ओर से कोई नया हमला किया गया तो इसका कड़ा और अलग तरह से जवाब दिया जाएगा। इस चेतावनी में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और सैन्य नेतृत्व भी शामिल हैं। ईरान ने भौतिक और गैर-भौतिक संपत्तियों को निशाना बनाने की बात कही है।
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इंटरनेट केबल और डेटा सेंटर भी हो सकते हैं निशाने पर
ईरान की चेतावनी में होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली सात प्रमुख समुद्र के नीचे की इंटरनेट केबलों को खतरे में डालने की बात भी शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय डेटा सेंटरों और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। इससे पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के साथ-साथ डिजिटल और संचार व्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका है।
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