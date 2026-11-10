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वर्ल्ड अपडेट्स: 2027 में 1.75 लाख भारतीय करेंगे हज यात्रा; ऑस्ट्रेलियाई मां के साथ भारत आई बेटी, भाया मंत्र जप

Tue, 10 Nov 2026 06:46 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 10 Nov 2026 06:46 AM IST
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विदेश की समाचार सुर्खियां - फोटो : अमर उजाला

भारत और सऊदी अरब ने सोमवार को हज-2027 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अगले साल 1,75,025 भारतीय हज यात्रा कर सकेंगे। सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर गए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जेद्दा में सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ बैठक के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने हज-2027 की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही बेहतर तालमेल और यात्रा से जुड़ी सुविधाएं मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों ने भारतीय यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। रविवार को रिजिजू ने जेद्दा में छठे हज सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। यह कोटा आम तौर पर संबंधित देश की मुस्लिम आबादी के आधार पर निर्धारित होता है। भारत का कोटा 2014 में 1,36,020 था, जो 2025 में बढ़कर 1,75,025 हो गया। यह संख्या 2027 में भी समान रहेगी।

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ऑस्ट्रेलिया से मां के साथ भारत आई बेटी को भाया मंत्र जाप

ऑस्ट्रेलिया की एक महिला अपनी बेटी को 18 महीने के लिए भारत लाईं, लेकिन यहां के अनुभवों ने दोनों की जिंदगी बदल दी। अब बेटी प्रतिदिन मंत्र का जाप करती है और परेशान होने पर दिव्य मां से प्रार्थना करती है। ऑस्ट्रेलिया के बायरन बे की रहने वाली ऐनी डरहम ने इंस्टाग्राम पोस्ट में यह अनुभव साझा किया। उन्होंने पोस्ट में बताया कि साल 2024 में वह अपनी बेटी को योग और अध्यात्म सिखाने के लिए भारत लाई थीं। इस दौरान वह दक्षिण भारत में अपने गुरु के आश्रम में रहीं। ऐनी के मुताबिक, बेटी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुई। अब वह अक्सर चुपचाप मंत्र जाप करती है या पूजा की वेदी के पास बैठती है। उसे भारत और यहां की संस्कृति से बहुत लगाव हो गया है। 

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