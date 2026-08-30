नेपाल बाढ़: भोटेकोशी नदी का फिर बढ़ा जलस्तर; रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में हाई अलर्ट; जानें अब कैसे हैं हालात

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रसुवा में नदी किनारे रहने वाले लोगों, खासकर नेपाल-चीन सीमा के आसपास के इलाकों में रहने वालों से जलस्तर पर नजर रखने को कहा गया है। नुवाकोट और धादिंग में नदी के आसपास के इलाके में आपात सेवाओं और स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है।नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने एक्स पर जारी आधिकारिक अपडेट में कहा, "जिला प्रशासन कार्यालय, रसुवा को सूचना मिली है कि भोटेकोशी नदी में बढ़े हुए बाढ़ के बहाव की आवाज सुनाई दी है। इसलिए हम रसुवा, नुवाकोट और धादिंग तक नदी के आसपास के क्षेत्रों में सावधानी बरतने का अनुरोध करते हैं। अतिरिक्त जानकारी मिलने के साथ ही हम आगे की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।"इस बीच, रसुवा में भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के ताजा अपडेट के अनुसार, राहत और बचाव दल निचले इलाकों में शव और मानव अवशेष बरामद कर रहे हैं। शाम 6:30 बजे तक 2,418 लोग लापता हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। प्रभावित इलाकों में 287 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के 128 लोग भी अब तक लापता हैं।हालांकि, रसुवा में एक जलविद्युत परियोजना में फंसे चार भारतीय नागरिकों को रविवार को बचा लिया गया। विदेश मंत्रालय ने शनिवार शाम जारी आधिकारिक अपडेट में इसकी जानकारी दी।बचाए गए भारतीय नागरिकों की पहचान रिपु कुमार, चनेश्वर नरजारी, कृपा शंकर और मोहम्मद मिनहाजुद्दीन के रूप में हुई है। उन्हें काठमांडू ले जाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। वहीं, 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं।