पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे अमीर पाकिस्तानी?: पुर्तगाल को बनाया नया ठिकाना, गरीब जनता महंगाई और भुखमरी से बेहाल

पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। देश की हालत ऐसी हो गई है कि एक तरफ आम लोग महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का रसूखदार तबका अपनी संपत्ति समेटकर विदेश में बसने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के नेताओं, बड़े अधिकारियों और ताकतवर लोगों ने देश से बाहर रहने के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में भ्रष्टाचार, सेना के बढ़ते दखल और खराब शासन व्यवस्था को बड़ी वजह बताया है।

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