पोप लियो चौदहवें का उरुग्वे दौरा खत्म: अब अर्जेंटीना में मिलेगी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती

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उरुग्वे में अपने अंतिम कार्यक्रम के दौरान पोप 'वर्जिन ऑफ द थर्टी-थ्री' के पर्व में शामिल होंगे। हर साल हजारों श्रद्धालु वर्जिन मैरी की लकड़ी से बनी छोटी प्रतिमा के सामने प्रार्थना करने के लिए फ्लोरिडा शहर पहुंचते हैं। करीब चार दशक बाद उरुग्वे की यात्रा करने वाले लियो पहले पोप हैं। उनका मकसद देश के लोगों को यह याद दिलाना है कि कैथोलिक चर्च उनकी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा रहा है, भले ही बाद के दशकों में उरुग्वे ने धर्मनिरपेक्ष और कई बार चर्च विरोधी रास्ता अपना लिया हो।अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ब्यूनस आयर्स हवाई अड्डे पर पोप लियो का स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों पारंपरिक स्वागत समारोह में एक साथ शामिल होंगे और अपने संबोधन देंगे। हालांकि, इस मुलाकात के दौरान तनाव की आशंका है। इसकी वजह मिलेई की नीतियां हैं, जिनके तहत सामाजिक क्षेत्र के खर्च में भारी कटौती की गई है। इसके अलावा वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मिलेई की व्यापक खर्च कटौती की नीतियों से अर्जेंटीना के धार्मिक नेताओं के साथ सरकार के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। चर्च नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार गरीबों की जरूरतों के बजाय आर्थिक सिद्धांतों को प्राथमिकता दे रही है।दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने के बाद से मिलेई ने अर्जेंटीना के स्वास्थ्य बजट में 48 प्रतिशत की कटौती की है। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के बजट में प्रस्तावित कटौती के खिलाफ छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को इस आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में लगभग सभी वर्गों का समर्थन हासिल है। ट्रंप प्रशासन की तरह मिलेई सरकार भी इन कटौतियों को अर्जेंटीना की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बदलने और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार तथा फिजूलखर्ची खत्म करने के लिए जरूरी सुधारों का हिस्सा बताती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में अर्जेंटीना की 32.3 प्रतिशत आबादी गरीबी में रह रही थी। यह संख्या करीब डेढ़ करोड़ लोगों के बराबर है।