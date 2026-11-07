डेमोक्रेट्स ने रचा इतिहास: भारतीय मूल की प्रिया सुंदरेशन बनीं एरिजोना सीनेट अध्यक्ष, कैसे मारी बाजी?

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एरिजोना की राजनीति में यह एक बहुत बड़ा मोड़ माना जा रहा है। छह दशकों के लंबे समय के बाद डेमोक्रेट्स के पास राज्य का पूरा नियंत्रण आया है। प्रिया सुंदरेशन ने इसे जनता का एक बड़ा फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने ऐतिहासिक बदलाव का रास्ता खोला है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि लोग इस बदलाव को अपनी रोजाना की जिंदगी में महसूस करें। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला रिपब्लिकन पार्टी की 'एमएजीए' विचारधारा को जनता द्वारा खारिज करने जैसा है।प्रिया सुंदरेशन का जन्म एरिजोना के टूसन शहर में एक भारतीय-अमेरिकी परिवार में हुआ था। उन्होंने साल 2006 में प्रसिद्ध संस्थान एमआईटी (एमआईटी) से केमिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री ली। इसके बाद साल 2011 में उन्होंने एरिजोना यूनिवर्सिटी से कानून (जेडी) और नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले वे एरिजोना यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाती थीं। उन्होंने एनवायरनमेंटल डिफेंस फंड के साथ जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफी काम किया है।प्रिया सुंदरेशन ने अपने करियर में मतदाता सुरक्षा और चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन पर काफी काम किया है। उन्होंने एरिजोना डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर वोटिंग अधिकारों की रक्षा के लिए अभियानों का नेतृत्व किया है। एमआईटी से इंजीनियरिंग और एरिजोना यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने के कारण वे राजनीति में वैज्ञानिक सोच की वकालत करती हैं। उनका मानना है कि सरकार के फैसले आंकड़ों और विज्ञान पर आधारित होने चाहिए। वे पहली बार नवंबर 2022 में एरिजोना सीनेट के लिए चुनी गई थीं।प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रिया सुंदरेशन ने कहा कि अब काम करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मकसद जनता के जीवन को बेहतर बनाना है। वे राज्य के संसाधनों के सही इस्तेमाल और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए काम करेंगी।