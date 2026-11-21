अमेरिका में हैकर्स का फिर हमला: एफबीआई के आपराधिक रिकॉर्ड्स में दूसरी बार लगी सेंध, जानें यह कितना खतरनाक
एफबीआई के नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर (एनसीआईसी) डेटाबेस में दूसरी बार बड़ी सेंधमारी हुई है, जिससे अमेरिकी अपराध रिकॉर्ड खतरे में हैं। सुरक्षा संकट और पिछली घटनाओं पर पढ़ें यह विस्तृत रिपोर्ट।
विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा सुरक्षा तंत्र को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के सबसे महत्वपूर्ण 'नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर' (NCIC) डेटाबेस में सेंधमारी का गंभीर मामला सामने आया है। हाल के महीनों में देश के अपराध रिकॉर्ड को निशाना बनाने वाली यह दूसरी बड़ी साइबर सुरक्षा घटना है। यह हैक ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी प्रशासन बैंकिंग और बुनियादी ढांचा प्रणालियों में आई तकनीकी रुकावटों के बाद सार्वजनिक विश्वास बहाल करने में जुटा हुआ था।
कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह डेटाबेस क्यों है रीढ़?
नवीनतम सेंधमारी ने एफबीआई के जिस देशव्यापी आपराधिक सूचना डेटाबेस को निशाना बनाया है, वह पूरे अमेरिकी कानून प्रवर्तन तंत्र के लिए जीवन रेखा के समान है।
- दैनिक उपयोग का डेटा: इस डेटाबेस का उपयोग पूरे देश में संघीय, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां रोजाना करती हैं।
- संवेदनशील रिकॉर्ड: इसमें फरार अपराधियों (भगोड़ों), चोरी की संपत्तियों, अदालती वारंटों, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी अत्यंत संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहती है।
- सूचना तंत्र पर असर: जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस ब्रीच के चलते संघीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण सूचनाओं के सुरक्षित आदान-प्रदान में बड़ी बाधा उत्पन्न होने की आशंका है।
ताजा साइबर ब्रीच पर एफबीआई निदेशक की क्या प्रतिक्रिया रही?
एफबीआई अधिकारियों को इस नई साइबर सुरक्षा घटना की जानकारी मिलने के बाद, एजेंसी के निदेशक कश पटेल फॉक्स न्यूज पर सामने आए।
- पुराने ऑपरेशन की चर्चा: पटेल ने एफबीआई के साइबर सुरक्षा कार्यों का बचाव करते हुए एक ऐसे ऑपरेशन पर विस्तार से बात की, जो वास्तव में महीनों पहले ही पूरा हो चुका था। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनियों के सिस्टम अपडेट करवाना और हैकर्स को संवेदनशील डेटा तक पहुँचने से रोकना था।
- 'ऑपरेशन विंटर शील्ड' का उल्लेख: पटेल ने 'ऑपरेशन विंटर शील्ड' का ज़िक्र इस तरह किया मानो वह कार्रवाई वर्तमान में भी सक्रिय हो।
- प्रशासनिक नीतियों का बचाव: उन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा हेतु सिस्टम अपडेट करने के लिए मौजूदा प्रशासन की सराहना की और तर्क दिया कि पूर्ववर्ती प्रशासन भी ये तकनीकी सुधार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
एफबीआई को पहले किन बड़े साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है?
यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी जांच एजेंसी का सुरक्षा घेरा टूटा है:
- भर्ती वेबसाइट पर हमला: इसी वर्ष सितंबर में 'शाइनीहंटर्स' नामक हैकर समूह ने एफबीआई की भर्ती (जॉब) वेबसाइट को निशाना बनाया था, जिसमें एजेंसी कर्मचारियों का संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा चोरी हुआ था। इस मामले में एक कनाडाई साइबर सुरक्षा शोधकर्ता और लेखक को गिरफ्तार भी किया गया है।
- कर्मचारियों का असंतोष: उस हमले के बाद कई कर्मचारियों में रोष था क्योंकि उन्हें समय पर यह तक स्पष्ट नहीं किया गया था कि उनका व्यक्तिगत डेटा चोरी हुआ है या नहीं, और पीड़ितों को दिए गए सुरक्षा संसाधन भी नाकाफी थे।
- न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस हैक (2023): इससे पहले वर्ष 2023 में हैकर्स ने एफबीआई के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाई थी, जिसका इस्तेमाल बाल यौन शोषण मामलों और जेफरी एपस्टीन जांच से जुड़ी फाइलों को रखने के लिए किया जाता था।
वित्तीय और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या हैं खतरे?
एफबीआई डेटाबेस में यह ताजा सेंधमारी ऐसे नाजुक मोड़ पर सामने आई है, जब अमेरिकी संस्थाएं व्यापक तकनीकी संकट से जूझ रही हैं। हाल के दिनों में प्रमुख बैंकों, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों में भारी तकनीकी रुकावटें (आउटेज) दर्ज की गई हैं। केंद्रीय सुरक्षा डेटाबेस में बार-बार हो रही ऐसी सेंधमारियां सरकारी और कॉरपोरेट दोनों क्षेत्रों के साइबर लचीलेपन (Cyber Resilience) पर कड़े सवाल खड़े कर रही हैं।