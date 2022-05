{"_id":"627877608b1cc45aaa7ba8a1","slug":"warning-to-imran-pm-shahbaz-said-we-will-not-allow-him-to-become-hitler-of-pakistan-plotting-to-provoke-civil-war","type":"story","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान: पीएम शहबाज शरीफ की इमरान को चेतावनी- गृह युद्ध भड़काने की रच रहे साजिश, हम उन्हें हिटलर नहीं बनने देंगे","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एएनआई, इस्लामाबाद Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 09 May 2022 07:37 AM IST