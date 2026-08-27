नेपाल में बाढ़ से तबाही: ये इलाका तीर्थयात्रियों और ट्रेकर्स का था ठिकाना, पर्यटकों के लिए यही मौसम क्यों खास?

इस मौसम में नेपाल के इस इलाके में इतनी भीड़ क्यों जुटती?

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ट्रेकिंग के लिए अगस्त का मौसम क्यों चुना जाता?

कौन-कौन से धार्मिक स्थल इस इलाके को खास बनाते?

बाढ़ में फंसे लोगों की संख्या का सही पता लगाना मुश्किल क्यों?

इस इलाके की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर कितनी निर्भर?

इस समय कैलाश मानसरोवर यात्रा के अलावा रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा जैसे त्योहार भी हैं। इन मौकों पर श्रद्धालु ऊंचाई वाले धार्मिक स्थलों और झीलों में स्नान के लिए जाते हैं। नेपाल के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री माधव प्रसाद चौलागाईं के अनुसार, इन त्योहारों के कारण इस इलाके में यात्रियों की संख्या सामान्य से ज्यादा हो सकती है। उन्होंने बताया कि कई लोग भारतीय सीमा से होकर भी इन धार्मिक स्थलों तक पहुंचते हैं।नेपाल में मार्च से मई और सितंबर से नवंबर को ट्रेकिंग के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके बावजूद कई लोग अगस्त में यहां पहुंचते हैं, ताकि मुख्य पर्यटन मौसम की भीड़ से बच सकें और ट्रेकिंग के साथ धार्मिक यात्रा भी कर सकें। लांगटांग घाटी, अपर मस्टांग, स्याब्रुबेसी, तिमुरे, त्सुम घाटी और नुवाकोट का फिकुरी प्रमुख ट्रेकिंग क्षेत्रों में शामिल हैं।कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के अलावा गोसाईंकुंडा, दामोदर कुंड, मुक्तिनाथ मंदिर और शे गोम्पा प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। रसुवा जिले में 4,380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोसाईंकुंडा हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। मुक्तिनाथ करीब 3,800 मीटर की ऊंचाई पर है और हिंदू तथा बौद्ध दोनों समुदायों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दामोदर कुंड भी ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थल है।इस पूरे इलाके से गुजरने वाले यात्रियों का कोई व्यापक रिकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से यह पता लगाना मुश्किल है कि बाढ़ के समय कितने लोग प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे। इसके अलावा यह इलाका पहाड़ों, नदियों और दुर्गम रास्तों से घिरा है। बाढ़ ने संपर्क मार्गों को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में बचाव और राहत कार्यों के साथ लापता लोगों की सही संख्या पता करना बड़ी चुनौती बन गया है।रसुवा समेत प्रभावित क्षेत्र के लिए ट्रेकिंग, तीर्थयात्रा और पर्यटन कमाई का बड़ा जरिया हैं। लांगटांग राष्ट्रीय उद्यान ट्रेकिंग, पर्वतारोहण और तामांग संस्कृति को जानने के लिए जाना जाता है। स्याब्रुबेसी लांगटांग घाटी जाने वाले ट्रेकर्स का प्रमुख प्रवेश मार्ग है, जबकि तिमुरे तिब्बत सीमा के पास व्यापारिक केंद्र है। अचानक आई बाढ़ ने ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने भी रोजी-रोटी और सुरक्षित रहने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।