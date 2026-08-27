{"_id":"6a904cf53f92497d370391eb","slug":"nepal-tragedy-is-a-new-crisis-looming-amidst-the-devastation-caused-by-floods-china-issues-a-warning-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल त्रासदी: नेपाल में तबाही के बीच मंडरा रहा नया संकट? चीन ने दी चेतावनी","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

नेपाल में भीषण बाढ़ से मची तबाही के बीच अब एक और बड़ी प्राकृतिक झील के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, नदियों के संगम के पास बनी झील में पानी तेजी से बढ़ रहा है और अगले 72 घंटे बेहद अहम हैं।

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