UNSC: जेलेंस्की ने यूएनएससी को बताया, यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस पर हुए हमले में 22 लोगों की मौत, 50 लोग घायल

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 24 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि "रूसी बलों ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया, जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और लगभाग 50 लोग घायल हो गए। जेलेंस्की ने कई दिन पहले इस बात को लेकर आशंका जताई थी कि रूस इस सप्ताह ‘‘किसी बर्बर कार्रवाई’’ का प्रयास कर सकता है।

यूक्रेनी समाचार एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जेलेंस्की ने वीडियो के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि यह घातक हमला निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र के चैपलने शहर में हुआ। शहर की आबादी लगभग 3,500 है।

