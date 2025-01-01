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रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, पुतिन मंगलवार को ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की विकास रणनीति तथा पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े आयोग की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस की ओर से जवाबी कार्रवाई होना तय है और सभी को यह बात समझनी चाहिए।पुतिन ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील और सीधे अनुरोध के बावजूद यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों और प्रसंस्करण केंद्रों पर हमले जारी रखे हुए है।उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे ठिकानों को निशाना नहीं बनाने की सलाह दी थी, लेकिन कीव प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पुतिन के मुताबिक, यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की अपील का कोई असर नहीं हुआ।रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन ने इस साल जून की शुरुआत में हमलों को तेज किया था। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन की ओर से सार्वजनिक रूप से 40 दिनों की योजना के तौर पर बताए गए इस अभियान से रूस के ऊर्जा ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं है।पुतिन ने कहा कि रूस इस स्थिति को समझता है और पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि यूक्रेन की ओर से बढ़ाए गए हमलों से देश के ऊर्जा क्षेत्र को निर्णायक नुकसान नहीं होगा।पुतिन ने कहा कि रूस अपने ऊर्जा उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशता रहेगा और ऐसे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाएगा, जिन्हें वह भरोसेमंद और जिम्मेदार मानता है। पुतिन ने बताया कि रूस ने आयात को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र लागू किया है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की बिक्री से जुड़े एक्सचेंज नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।उन्होंने कहा कि रूस ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के बावजूद अपने निर्यात बाजारों का विस्तार करेगा। घरेलू ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने पेट्रोल, विमानन ईंधन और डीजल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि, अमेरिका के साथ सहमति के अनुसार कुछ आपूर्ति को इससे छूट दी गई है।रूसी राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों की ओर से रूस के ऊर्जा निर्यात को सीमित करने के प्रयासों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों के गंभीर परिणाम होंगे और इसका सबसे ज्यादा असर यूरोपीय देशों पर ही पड़ेगा।पुतिन ने कहा कि यूरोप को रूस से कम तेल और गैस मिलेगी, लेकिन उसकी परेशानियां बढ़ेंगी। उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब रूस अपने ऊर्जा ढांचे पर हमलों, घरेलू ईंधन आपूर्ति की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा निर्यात जारी रखने की रणनीति पर काम कर रहा है।