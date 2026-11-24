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पुलिस के अनुसार, दोनों अफसरों ने गलत काम किया। डेंसस 88 में रहते हुए उन्होंने कई लोगों की जासूसी की। जिन लोगों पर नजर रखी गई, उनका आतंकवाद से कोई नाता नहीं था। इनमें बड़े सरकारी अफसर और प्रभावशाली लोग शामिल थे। कुसुमो मई से अक्टूबर तक खुफिया प्रमुख रहे थे। उन पर कई बड़ी हस्तियों की निगरानी का आरोप है। इन लोगों के फोन टैप करने की बात भी सामने आई है।जांच अधिकारियों ने निगरानी में शामिल लोगों की जानकारी दी है। इसमें पुलिस प्रमुख पद के संभावित उम्मीदवार शामिल थे। सरकारी अधिकारी भी इस दायरे में थे। राजनीतिक दलों के नेता भी निशाने पर थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि इसका मकसद अहम जानकारी जुटाना था। खासकर राष्ट्रपति के करीबियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। राष्ट्रपति भवन से जुड़े लोगों की निगरानी को देशद्रोह की साजिश माना गया है।इस मामले में कुल सात संदिग्ध सामने आए हैं। कुसुमो और पुत्र के अलावा पूर्व पुलिस प्रमुख लिस्ट्यो सिगित प्रबोवो का नाम है। स्लामेत उलियांडी, एको हादी सैंटोसो भी संदिग्ध हैं। अहरी सोंता नसुशन और इमान इमानुद्दीन पर भी शक है। 10 नवंबर को कानूनी विभाग के प्रमुख नसुशन को बर्खास्त किया गया था। पिछले हफ्ते सैंटोसो को भी हटाया गया था। दोनों ने अपील करने की बात कही है। कुसुमो और पुत्र इस मामले में निकाले गए तीसरे और चौथे अफसर हैं।राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे संभावित देशद्रोह बताया है। देशद्रोह की जांच अलग से चल रही है। जब्त फोन और अन्य उपकरणों की जांच हो रही है। सुरक्षा के लिए जकार्ता में 20 हजार सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया गया था। हालांकि, शहर में बड़ी संख्या में सैनिक नहीं दिखे। जांचकर्ताओं के मुताबिक, निगरानी का संबंध राष्ट्रपति के करीबियों से भी था।इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। साल 2002 में बाली में बम धमाके हुए थे। उन धमाकों में 202 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी पर्यटक थे। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला। अधिकारियों का कहना है कि 2023 के बाद कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है।