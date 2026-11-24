इंडोनेशिया में तख्तापलट की साजिश का खुलासा: राष्ट्रपति के करीबियों की जासूसी, दो अफसरों पर गिरी गाज
पीटीआई, जकार्ता। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 24 Nov 2026 11:08 PM IST
सार
इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की सरकार के खिलाफ कथित साजिश और अवैध निगरानी के मामले में दो वरिष्ठ आतंकवाद निरोधक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। जांच में राष्ट्रपति के करीबी लोगों, सरकारी अधिकारियों और पुलिस प्रमुख पद के संभावित उम्मीदवारों की निगरानी का आरोप सामने आया है। मामले में छह संदिग्धों के नाम सामने आ चुके हैं और देशद्रोह की जांच जारी है।
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विस्तार
इंडोनेशिया में सरकार गिराने की कथित साजिश सामने आई है। यह मामला राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की सरकार से जुड़ा है। इसके आरोप में दो वरिष्ठ पुलिस अफसरों को निकाल दिया गया है। दोनों अफसर खास आतंकवाद विरोधी टीम 'डेंसस 88' में थे। पुलिस की नैतिकता समिति ने दोनों को दोषी माना। ब्रिगेडियर जनरल मुहम्मद तेजो कुसुमो को बर्खास्त किया गया। उनके जूनियर गुंटूर यायुस पुत्र को भी हटाया गया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि दोनों इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
जासूसी का आरोप क्यों लगा?
पुलिस के अनुसार, दोनों अफसरों ने गलत काम किया। डेंसस 88 में रहते हुए उन्होंने कई लोगों की जासूसी की। जिन लोगों पर नजर रखी गई, उनका आतंकवाद से कोई नाता नहीं था। इनमें बड़े सरकारी अफसर और प्रभावशाली लोग शामिल थे। कुसुमो मई से अक्टूबर तक खुफिया प्रमुख रहे थे। उन पर कई बड़ी हस्तियों की निगरानी का आरोप है। इन लोगों के फोन टैप करने की बात भी सामने आई है।
किन लोगों पर थी नजर?
जांच अधिकारियों ने निगरानी में शामिल लोगों की जानकारी दी है। इसमें पुलिस प्रमुख पद के संभावित उम्मीदवार शामिल थे। सरकारी अधिकारी भी इस दायरे में थे। राजनीतिक दलों के नेता भी निशाने पर थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि इसका मकसद अहम जानकारी जुटाना था। खासकर राष्ट्रपति के करीबियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। राष्ट्रपति भवन से जुड़े लोगों की निगरानी को देशद्रोह की साजिश माना गया है।
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अन्य संदिग्ध और कार्रवाई
इस मामले में कुल सात संदिग्ध सामने आए हैं। कुसुमो और पुत्र के अलावा पूर्व पुलिस प्रमुख लिस्ट्यो सिगित प्रबोवो का नाम है। स्लामेत उलियांडी, एको हादी सैंटोसो भी संदिग्ध हैं। अहरी सोंता नसुशन और इमान इमानुद्दीन पर भी शक है। 10 नवंबर को कानूनी विभाग के प्रमुख नसुशन को बर्खास्त किया गया था। पिछले हफ्ते सैंटोसो को भी हटाया गया था। दोनों ने अपील करने की बात कही है। कुसुमो और पुत्र इस मामले में निकाले गए तीसरे और चौथे अफसर हैं।
देशद्रोह की जांच और सुरक्षा
राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे संभावित देशद्रोह बताया है। देशद्रोह की जांच अलग से चल रही है। जब्त फोन और अन्य उपकरणों की जांच हो रही है। सुरक्षा के लिए जकार्ता में 20 हजार सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया गया था। हालांकि, शहर में बड़ी संख्या में सैनिक नहीं दिखे। जांचकर्ताओं के मुताबिक, निगरानी का संबंध राष्ट्रपति के करीबियों से भी था।
आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का इतिहास
इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। साल 2002 में बाली में बम धमाके हुए थे। उन धमाकों में 202 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी पर्यटक थे। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला। अधिकारियों का कहना है कि 2023 के बाद कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है।
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जासूसी का आरोप क्यों लगा?
पुलिस के अनुसार, दोनों अफसरों ने गलत काम किया। डेंसस 88 में रहते हुए उन्होंने कई लोगों की जासूसी की। जिन लोगों पर नजर रखी गई, उनका आतंकवाद से कोई नाता नहीं था। इनमें बड़े सरकारी अफसर और प्रभावशाली लोग शामिल थे। कुसुमो मई से अक्टूबर तक खुफिया प्रमुख रहे थे। उन पर कई बड़ी हस्तियों की निगरानी का आरोप है। इन लोगों के फोन टैप करने की बात भी सामने आई है।
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किन लोगों पर थी नजर?
जांच अधिकारियों ने निगरानी में शामिल लोगों की जानकारी दी है। इसमें पुलिस प्रमुख पद के संभावित उम्मीदवार शामिल थे। सरकारी अधिकारी भी इस दायरे में थे। राजनीतिक दलों के नेता भी निशाने पर थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि इसका मकसद अहम जानकारी जुटाना था। खासकर राष्ट्रपति के करीबियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। राष्ट्रपति भवन से जुड़े लोगों की निगरानी को देशद्रोह की साजिश माना गया है।
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अन्य संदिग्ध और कार्रवाई
इस मामले में कुल सात संदिग्ध सामने आए हैं। कुसुमो और पुत्र के अलावा पूर्व पुलिस प्रमुख लिस्ट्यो सिगित प्रबोवो का नाम है। स्लामेत उलियांडी, एको हादी सैंटोसो भी संदिग्ध हैं। अहरी सोंता नसुशन और इमान इमानुद्दीन पर भी शक है। 10 नवंबर को कानूनी विभाग के प्रमुख नसुशन को बर्खास्त किया गया था। पिछले हफ्ते सैंटोसो को भी हटाया गया था। दोनों ने अपील करने की बात कही है। कुसुमो और पुत्र इस मामले में निकाले गए तीसरे और चौथे अफसर हैं।
देशद्रोह की जांच और सुरक्षा
राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे संभावित देशद्रोह बताया है। देशद्रोह की जांच अलग से चल रही है। जब्त फोन और अन्य उपकरणों की जांच हो रही है। सुरक्षा के लिए जकार्ता में 20 हजार सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया गया था। हालांकि, शहर में बड़ी संख्या में सैनिक नहीं दिखे। जांचकर्ताओं के मुताबिक, निगरानी का संबंध राष्ट्रपति के करीबियों से भी था।
आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का इतिहास
इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। साल 2002 में बाली में बम धमाके हुए थे। उन धमाकों में 202 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी पर्यटक थे। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला। अधिकारियों का कहना है कि 2023 के बाद कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है।