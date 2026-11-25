तुर्किये में मंगलवार शाम एक बड़ा सैन्य विमान हादसा हुआ। पश्चिमी तुर्किये में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान वायुसेना का हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलिकॉप्टर में सवार पांच क्रू सदस्यों की मौत हो गई। तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। पिछले दो हफ्तों के भीतर तुर्किये के सशस्त्र बलों का यह दूसरा हेलिकॉप्टर हादसा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर AS-532 कूगर मॉडल का था। इसने मंगलवार शाम एस्कीशेहिर से प्रशिक्षण उड़ान के लिए उड़ान भरी थी। एस्कीशेहिर में वायुसेना का पहला मुख्य जेट बेस कमांड स्थित है।मंत्रालय ने शुरुआती बयान में बताया था कि वायुसेना का हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। बाद में मंत्रालय ने पांच जवानों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि हेलिकॉप्टर में वायुसेना में सेवा दे रहे पांच बहादुर साथी सवार थे, जो हादसे में मारे गए।मीडिया में सामने आई तस्वीरों और वीडियो में घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाओं की टीमें दिखाई दीं। हादसा एस्कीशेहिर शहर के केंद्र से करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित योरुकाकचायिर गांव के पास हुआ। तस्वीरों में हेलिकॉप्टर का ढांचा धुएं से घिरा और बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दिया। हादसे के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और राहत अभियान चलाया गया।तुर्किये के सशस्त्र बलों के लिए पिछले दो सप्ताह काफी मुश्किल भरे रहे हैं। इससे पहले 12 नवंबर को देश के दक्षिणी हिस्से में मालात्या के पास सेना का सिकोरस्की S-70 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस हादसे में चार क्रू सदस्यों की मौत हुई थी। इस तरह दो सप्ताह के भीतर तुर्किये के सैन्य बलों को दो हेलिकॉप्टर हादसों का सामना करना पड़ा है।