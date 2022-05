{"_id":"6282b5829631a52a6c4a357c","slug":"uyghurs-in-china-one-in-25-people-in-uyghur-county-are-in-jail-highest-prison-rate-in-the-world","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uyghurs in China: चीन की उइगर काउंटी में हर 25 में से एक व्यक्ति जेल में बंद, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में लोगों को सजा होने की सर्वाधिक दर","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, बीजिंग। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 17 May 2022 02:05 AM IST